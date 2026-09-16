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MAGLA SMANJUJE VIDLJIVOST

Na A4 kolona duga oko kilometar, nesreća na A1

Piše HINA,
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Na A4 kolona duga oko kilometar, nesreća na A1
Foto: HAK
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Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a vozači se upozoravaju na oprez zbog povremenih usporavanja i radova na autocestama.

 Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti, a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Na prilazu zoni radova na autocesti A4, između čvora Sveta Helena i čvora Popovec, u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, a kolona je oko jednog kilometra.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

 U pomorskom prometu nema poteškoća.

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