Obavijesti

News

Komentari 6
NEVJEROJATNO

Na autocesti uhićen zagrebački nogometaš s 14 kila droge! Oba roditelja rade mu u policiji

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Na autocesti uhićen zagrebački nogometaš s 14 kila droge! Oba roditelja rade mu u policiji
Foto: PU splitsko dalmatinska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija identitet mladića nije objavila. Ranije je priopćila da ga sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama

Muškarac (26) kojeg je policija u utorak zaustavila na autocesti A1 i kod kojeg je pronašla gotovo 14 kilograma marihuane je nogometaš iz Zagreba, piše Slobodna Dalmacija. Prema informacijama tog lista, oba njegova roditelja rade u policiji, a otac mu je voditelj Službe prevencije u jednoj od policijskih uprava.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Policija identitet mladića nije objavila. Ranije je priopćila da ga sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Granična policija u Vrgorcu zaustavila je njegov Mercedes u utorak poslijepodne, 22. rujna, na autocesti A1. Tijekom kontrole vozila policajci su u prtljažniku uočili dvije sportske torbe. Automobil je potom prevezen u krug policijske postaje, gdje je na temelju sudskog naloga obavljena pretraga.

POGLEDAJTE VIDEO ULOV NA A1 Vozio skoro 14 kila 'trave'! Evo gdje ju je sakrio
ULOV NA A1 Vozio skoro 14 kila 'trave'! Evo gdje ju je sakrio

U torbama je pronađeno 20 paketa s ukupno 13 kilograma i 848 grama marihuane. Prema navodima policije, droga je bila namijenjena daljnjoj neovlaštenoj prodaji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 26-godišnjak je uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji
ŠTO ĆE SUPRUG REĆI?

Melania: Imala sam lijepo djetinjstvo u Jugoslaviji

Njezine riječi dolaze u trenutku kada aktualni predsjednik Donald Trump pojam komunizma redovito koristi u političkim napadima na svoje protivnike, ponajprije na demokrate
Blokiran je račun Studenca
ZBOG DUGOVA

Blokiran je račun Studenca

Krajem 2025. Studenac je imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima - dakle gotovo 450 milijuna, piše Novi list
I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog
24SATA DOZNAJU

I drugi čovjek državnog Fonda koji vodi sanaciju Gospića završio u Uskoku. Imamo razlog

Mirko Budiša je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša već četvrtu godinu. Dolazi iz HSLS-a i često nastupa u javnosti na temu sanacije. A onda je jučer dao bombastičnu izjavu o sprezi institucija i kriminala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026