Na autocesti uhićen zagrebački nogometaš s 14 kila droge! Oba roditelja rade mu u policiji

Muškarac (26) kojeg je policija u utorak zaustavila na autocesti A1 i kod kojeg je pronašla gotovo 14 kilograma marihuane je nogometaš iz Zagreba, piše Slobodna Dalmacija. Prema informacijama tog lista, oba njegova roditelja rade u policiji, a otac mu je voditelj Službe prevencije u jednoj od policijskih uprava.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Policija identitet mladića nije objavila. Ranije je priopćila da ga sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Granična policija u Vrgorcu zaustavila je njegov Mercedes u utorak poslijepodne, 22. rujna, na autocesti A1. Tijekom kontrole vozila policajci su u prtljažniku uočili dvije sportske torbe. Automobil je potom prevezen u krug policijske postaje, gdje je na temelju sudskog naloga obavljena pretraga.

U torbama je pronađeno 20 paketa s ukupno 13 kilograma i 848 grama marihuane. Prema navodima policije, droga je bila namijenjena daljnjoj neovlaštenoj prodaji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 26-godišnjak je uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama predan pritvorskom nadzorniku.