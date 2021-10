Donijet će mi hranu? Zaista? To mi puno znači, baš mi je drago. Hvala vam puno. Eto, sad ću imati ručak i večeru. Kazala nam je Danica Cimeša (59) iz sela Ravno Rašće kraj Gline.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona je zbog odluke Civilnog stožera u ponedjeljak ostala bez toplog obroka. Da stvar bude gora, Danica je slijepa i živi sama.

- U ponedjeljak sam si sama napravila jaja, a za večeru sam skuhala krumpire. Nije mi teško, ali opet, ovaj topli obrok mi puno znači jer nemam pristup svojoj kući. Krov prokišnjava u staroj kući, a u kontejneru nemam sve uvjete za to, a i ne vidim - rekla je. Ubrzo su potom stigli i djelatnici Civilne zaštite koji su Danici donijeli hranu.

- E, sad sam mirna za večeru, ne moram razmišljati što da spremim. Bit će tu dovoljno i za sutra - skromno je rekla Danica.

Danica u Ravnom Rašću živi od rođenja. Iako ju je brat zvao kod sebe, ona ne želi otići jer kaže da ne želi nikome biti teret.

- Neću ja nikud. Dok me noge služe ostat ću ovdje. Ovdje želim umrijeti, mogu ja sama sve. Ništa mi nije teško. Kako da idem kod brata, pa ja sam u ovakvom stanju samo teret - rekla nam je Danica, koja je u isto vrijeme ručno prala krpe. Kaže da ih je vlaga uništila.

- Čistim koliko mogu. Volim da mi je sve čisto. Ali ova kiša i blato mi jako otežavaju. Htjela bih da mi se napravi mala nadstrešnica na ulazu u kontejner kako ne bi blato i prljavština ulazili unutra, ali nemam koga zvati da to napravi - rekla je Danica. Bez toplog obroka, unatoč bolesti i crvenim naljepnicama, ostala je i druga susjeda Danica (81), koja živi sa suprugom Stevanom (86), koji je po noći prikopčan na kisik. Oni nisu ni danas dobili topli obrok, ali će ga ipak, kako su nam rekli sutra dobiti. Ni brojni drugi na Baniji nisu danas opet dobili obrok. Za njih kažu da će ga dobiti sutra.

- Ma lako za mene, mi ćemo se uvijek snaći, kako smo se godinama snalazili. Neka je mala Dana opet dobila obrok. Što će ona jadna, pa ona ništa ne vidi, a živi sama. Neka je ona dobila, za nas je lako - govori nam Danica (81) dok se oslanja na ogradu.

'Kako li je ovo bio bogat kraj'

- Kako se ovdje nekad dobro živjelo. Živjelo se skromno, ali sve smo imali. Tu su radile brojne tvornice, a nakon rada u njima svi bi išli raditi u polje. Nije se nitko prezao rada, a danas nema ni tvornica, a što je najgore ni rada - rekla nam je Danica, čije su kćeri morale otići u inozemstvo.

- Unuka me vidjela u vašim novinama kako plačem. Odmah me nazvala i pitala zašto sam tužna, zašto plačem. Odgovorila sam joj da ne plačem zbog sebe. Ja sam ionako proživjela svoj život, plačem zbog svih ovdje, pogotovo mladih koji su morali napustiti ovo mjesto. Pozvala me k sebi u Chicago, ali što ću ja tamo s 81 godinom i bolesnim suprugom. Ona živi u neboderu, što ću ja bez dvorišta i ovog čistog zraka. Ma nije to više za mene, prekasno je da se ja selim. Samo neka smo na nogama do kraja pa će sve biti dobro - rekla je Danica te dodala kako nikad u životu nije nikoga molila ni za što, ali bi se htjela vratiti u svoju kuću.

- Samo bih htjela da opet budem u svojoj kući. U kontejneru nije za živjeti. Noći su jako hladne, pa smo od štale napravili sobu i tu nam je bolje, ali kuća je ipak kuća. Samo želimo da nam osiguraju da možemo obnoviti svoje domove i da pod stare dane budemo na svojem. To je jedino što mi ovdje želimo - dodala je Danica.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak je potvrdio kako je županija preuzela javnu nabavu za pripremu obroka na temelju potreba lokalnih stožera Civilne zaštite. Sad se, kako kaže, te potrebe kreću oko 850 obroka.

POGLEDAJTE VIDEO

- Nitko od stradalih u Sisačko-moslavačkoj županiji nije i ne smije biti gladan - izjavio je potpredsjednik Vlade RH i načelnik Stožera za uklanjanje posljedica potresa Tomo Medved. On je podsjetio kako je tvrtka Pleter, kad je preuzela pripremu hrane, u devet mjeseci podijelila oko 1,4 milijuna obroka, u što je utrošeno više od 30 milijuna kuna.

'Ne smije nitko ostati gladan'

- Budući da su ugostitelji s područja županije iskazivali želju da participiraju u pripremi obroka, Županija je preuzela obvezu raspisivanja javnog poziva, kako bi taj posao nastavili ugostitelji. Od prvog trenutka je bila obveza gradova i općina da iskažu potrebe za hranu, što smo do sada poštovali. Gradovi i sad iskazuju svoje potrebe pa je od danas na snazi ta odluka. Županija je ta koja organizira podjelu uz sredstva Vlade RH. Ako je netko bio izostavljen, to će se vrlo brzo ispraviti. Ne dolazi u obzir da netko bude zaboravljen, posebno u opskrbi toplim obrokom - rekao je Medved.

Dodao je kako je 1,5 milijuna paketa suhih obroka podijelio Hrvatski Crveni križ, a i ta se mjera nastavlja. Zbog prvotne odluke broj toplih obroka na potresom pogođenom području smanjio se s 2550 na 917. Gradonačelnik Gline Ivan Janković rekao je da je ideja bila da se obroci dijele onima koji nemaju uvjete, ali da se to zloupotrijebilo.

- Bilo je situacija da su ljudi u kućama sa zelenim naljepnicama, bez oštećenja, i primali su obroke! To sam zatekao kad sam došao. Mislim da moramo biti racionalni, na kraju krajeva, bilo je situacija kad su ljudi otišli na godišnji odmor, pa se vrate za 3, 4 tjedna, te se opet prijave za podjelu obroka - rekao je Janković.

No dolaskom na teren novinari 24sata su uvidjeli da su bez obroka ostali i ljudi u dubokoj starosti te s ozbiljnim bolestima. No nasreću, barem za sada, ta je odluka izmijenjena. No ipak su ti ljudi dva dana ostali bez obroka, iako su im kuće uništene i žive u hladnim kontejnerima.