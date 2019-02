Na Bransonovom koncertu za Venezuelu deseci tisuća ljudi

Deseci tisuća stanovnika Venezuele i Kolumbije prisustvuju humanitarnom koncertu za Venezuelu kojim se želi prikupiti 100 milijuna dolara za pomoć onima kojima nedostaje hrane i lijekova.

Domaćin koncerta Venezuela Live Aid je britanski milijarder Richard Branson, a održava se u kolumbijskom graničnom gradu Cucuta, na kraju mosta Tienditas koji dijeli dvije države.

Koncert je počeo nastupom jednog migranta iz Venezuele.

Richard Branson, main promoter of the "Venezuela Live Aid" event, greets the attendees https://t.co/wj4Eyw89pt pic.twitter.com/zGIbmJgtcY via @mcobelaVV #Venezuela

Venezuelska opozicija želi u subotu iskoristiti taj granični prijelaz za prihvat inozemne humanitarne pomoći, čemu se protivi predsjednik Nicolas Maduro.

Na koncertu bi trebalo nastupiti oko 35 hispanskih glazbenika, među njima Španjolac Alejandro Sanz, Kolumbijac Carlos Vives i Dominikanac Juan Luis Guerra.

Long walk to Venezuela Live Aid, thousands walking (this is only a tiny fraction of the people flooding to the super concert on the Venezuela-Colombia border) pic.twitter.com/ZHuKE7SyBy