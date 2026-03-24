TIJEKOM REKONSTRUKCIJE

Na budućoj tržnici u Vinkovcima otkrivena 22 rimska groba

Piše HINA,
Foto: Facebook/Josip Ramić

Arheolozi pronašli ostatke iz 2. i 3. stoljeća tijekom priprema za rekonstrukciju tržnice vrijedne 3,8 milijuna eura

U sklopu istražnih arheoloških radova na prostoru buduće nove vinkovačke Gradske tržnice, arheolozi su pronašli 22 rimska groba, potvrđeno je u utorak iz gradske uprave. "Arheološki radovi u sklopu projekta kojim ćemo kompletno urediti otvorenu tržnicu započeli su jučer, a arheolozi su već pronašli 22 rimska groba, za koja pretpostavljaju da datiraju između 2. i 3. stoljeća", objavio je na društvenim mrežama vinkovački gradonačelnik Josip Romić.

Navodi da su, prema svim pokazateljima, rimske Cibalae koje su se nalazile na tlu današnjih Vinkovaca, bile među stotinjak najznačajnijih i najvećih gradova Rimskog Carstva.

NIJE PRVI PUTA
Veliko otkriće u Dubrovniku: Tijekom sanacije u centru grada pronašli su veliki sarkofag!

"Što je iznimno ako uzmemo u obzir da se to golemo carstvo prostiralo na tri kontinenta i na pet milijuna četvornih kilometara. Stoga ne čudi što su naši Vinkovci danas jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Europi", navodi Romić.

Arheološka istraživanja obavljaju se u sklopu projekta rekonstrukcije, uređenja i opremanja otvorene Gradske tržnice u Vinkovcima, vrijednog 3,8 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

