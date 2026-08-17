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Na Cresu pronašli tijelo šefa talijanskog teniskog kluba: 'Rekao je da ide na izlet...'

Piše 24sata,
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Na Cresu pronašli tijelo šefa talijanskog teniskog kluba: 'Rekao je da ide na izlet...'
Foto: Hrvatska Gorska Služba Spašavanja
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Uzrok smrti nije poznat. Posljednji kontakt s prijateljima imao je preko WhatsAppa prošle srijede.

Talijan Luca Meneghetti (53), voditelj teniskog kluba Tennis Torre iz Padove, preminuo je na Cresu, objavio je Corriere della sera. Njegovo tijelo pronašli su 14. kolovoza kod njegova automobila nakon što se zaputio na izlet, u Hrvatskoj je bio na godišnjem odmoru...

Kako navode talijanski mediji, Meneghetti je navodno krenuo na izlet koji je uključivao planinarenje te je imao u planu otplivati do obližnjeg otočića. Kad su vlasnici smještaja u kojem je boravio primijetili da se nije vratio s izleta, kontaktirali su policiju. Policija je zatražila pomoć HGSS-a, na teren je izašlo 13 spasilaca, koristili su i dron, nije im dugo trebalo da pronađu tijelo nesretnog Talijana...

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- Poziv u pomoć oko potrage za nestalom osobom zaprimamo u 10:00 sati od PP Mali Lošinj. Doznajemo da se radi nestanku stranog državljanina na području Lubenica. Nakon analize informacija i profiliranja nestale osobe, na teren iz Rijeke izlazi 13 članova HGSS Stanice Rijeka kojima se pridružuju troje pripadnika riječke stanice iz interventne baze Lošinj. Stigavši na lokaciju kreće se u organizirano pretraživanje terena. U potrazi je korištena i jedna bespilotna letjelica HGSS-a. Nakon nekoliko sati potrage, pronađeno je beživotno tijelo nestale osobe - navode u objavi iz HGSS-a.

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Uzrok smrti nije poznat. Posljednji kontakt s prijateljima imao je preko WhatsAppa prošle srijede.

- Volio je avanture i često je odlazio sam na putovanja. U Hrvatskoj je boravio i ranije u srpnju - piše Corriere.

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