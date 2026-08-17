Roditelji vozili mrtvog sina u autu. Mislili su da spava

Strašna tragedija dogodila se u Italiji na dionici autoceste A21 Torino-Piacenza u pokrajini Pavia, između naplatnih postaja Casteggio i Voghera, na cesti u smjeru Torina.

U automobilu se vozila obitelj rumunjskog podrijetla: otac je bio za upravljačem, majka pokraj njega, a sin na stražnjem sjedalu. Činilo se da je 31-godišnjak zaspao. Roditelji su ga nekoliko puta pokušali probuditi, ali bezuspješno.

Vozač se zaustavio na odmorištu između Casteggia i Voghere: tek su tada roditelji shvatili da sin ne samo da ne reagira, nego je po svemu sudeći u besvjesnom stanju.

Za nekoliko minuta hitna služba stigla je na mjesto događaja, no mogli su samo potvrditi smrt muškarca, kojeg je pokosila iznenadna bolest. Roditelji su objasnili da je njihov sin izgovorio svoje posljednje riječi oko 100 kilometara ranije. Prema onome što je rečeno hitnoj službi, 31-godišnjak je bolovao od blažih srčanih problema.