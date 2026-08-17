Ubio suprugu pa tijelo vozio kroz nekoliko saveznih država: Mučan slučaj potresao je SAD

Muškarac iz Louisiane optužen je za ubojstvo svoje supruge, čije je tijelo zatim navodno postavio na suvozačevo sjedalo svog automobila i vozio se kroz nekoliko američkih saveznih država prije nego što je uhićen u Tennesseeju, priopćile su vlasti.

Pedesetogodišnji Tyronne Brazille zaustavljen je u četvrtak u Memphisu zbog prometnog prekršaja. Međutim, rutinska kontrola pretvorila se u scenu iz horor filma kada su policajci u njegovom vozilu, na suvozačevom sjedalu, otkrili beživotno tijelo njegove supruge, također 50-godišnje Lunesse Bradford. Tijelo je imalo vidljivu prostrijelnu ranu. Brazille je odmah uhićen, a jezivi detalji slučaja počeli su izlaziti na vidjelo, otkrivajući priču o nasilnom odnosu i planiranom bijegu koji je završio tragično, piše Fox News.

Prijateljica otkrila da je planirala bijeg za spas života

Dugogodišnja prijateljica ubijene žene, Shelicka Decker, izjavila je za američke medije da je par godinama bio u braku, no Bradford je planirala napustiti supruga jer je veza postala nepodnošljiva. Prema njezinim riječima, Lanessa je shvatila da je jedini način da se spasi taj da jednostavno nestane bez traga.

​- Imala je ušteđen novac. Smislila je plan i namjeravala je samo nestati. To je bio jedini način na koji bi se mogla izvući od njega - rekla je Decker u potresnoj ispovijesti.

​- Namjeravala je ostaviti svoj automobil, ostaviti sve stvari iza sebe. Bila je u kontaktu sa svojom obitelji izvan grada i tako je planirala pobjeći.

Ponavljao je da će ubiti nju ili sebe

Decker je dodala kako joj se Bradford povjerila da joj je Brazille više puta prijetio da će ubiti sebe ili nju ako ga pokuša napustiti. Iako su prijetnje bile ozbiljne, prijateljica, kao ni sama Lanessa, očito nije vjerovala da bi on doista mogao ostvariti najgori scenarij.

​- Nikada nije digao ruku na nju sve do nedavno, možda prije dva ili tri mjeseca - ispričala je, dodavši kako se njegovo ponašanje pogoršalo.

​- Ne bi me iznenadilo da je netko nazvao i rekao da se ubio, jer je to uvijek govorio. Iznenadilo me što je ubio nju.

Prije nego što je Bradford uspjela ostvariti svoj plan bijega, istražitelji sumnjaju da ju je Brazille upucao i ubio tijekom svađe u parku Independence Community u Baton Rougeu u Louisiani. Nakon hladnokrvnog ubojstva, kako navode vlasti, stavio je njezino tijelo u automobil i vozio kroz nekoliko saveznih država prije nego što je zaustavljen u Memphisu, gdje se nalazio kao bjegunac. Njegovo putovanje i motivi ostaju predmet istrage.

​- Imam toliko pitanja, na primjer, što si radio u autu s njom toliko vremena dok je bila mrtva? Gdje su mu bile misli tijekom te vožnje? To je tako ludo i srceparajuće - rekla je šokirana prijateljica Decker.

Decker je također navela kako je Bradford radila kao omiljena djelatnica u osnovnoj školi u Baton Rougeu. Upravo je škola prva alarmirala policiju, zatraživši provjeru na njezinoj adresi nakon što se nekoliko dana bez objašnjenja nije pojavila na poslu.

​- To je tako nesretna situacija, bila je tako dobra osoba. Mnoge je ljude podigla, mnoge roditelje. Moje molitve su s njezinom obitelji i prijateljima, kao i s njegovom, jer svi smo bili prijatelji. Svi smo se družili i ovo jednostavno nije ista osoba s kojom smo odrasli - zaključila je Decker.

*uz korištenje AI-ja