Na današnji dan prije pet godina preminuo je Bandić

Čitanje članka: < 1 min
Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list

U ranim jutarnjim satima 28. veljače 2021. godine, iz Gradske uprave stigla je vijest koja je šokirala javnost: Milan Bandić preminuo je u 66. godini od posljedica teškog srčanog udara

Admiral

Prošlo je pet godina od iznenadne smrti Milana Bandića, najdugovječnijeg gradonačelnika u povijesti Zagreba, no okolnosti njegove posljednje noći i dalje su obavijene velom tajne i kontroverzi. 

U ranim jutarnjim satima 28. veljače 2021. godine, iz Gradske uprave stigla je vijest koja je šokirala javnost: Milan Bandić preminuo je u 66. godini od posljedica teškog srčanog udara. Prema prvotnoj službenoj verziji, gradonačelniku je pozlilo tijekom večernjeg druženja s prijateljima, poduzetnikom Sergijem Ivanovićem i liječnikom Gzimom Redžepijem, u Ivanovićevoj kući na Vrhovcu. Međutim, medijska istraživanja vrlo su brzo bacila sumnju na taj narativ. Ubrzo se otkrilo da je Hitna pomoć intervenirala na drugoj adresi, u neposrednoj blizini, gdje je stan koristila Bandićeva bliska suradnica Natalija Prica. Dodatnu sumnju potaknula je informacija da Hitna pomoć nije pozvana preko službenog broja 194, već je Redžepi izravno kontaktirao ravnatelja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Zbog nejasnoća i proturječnih informacija, aktivist Stjepan Perko podnio je kaznenu prijavu protiv Natalije Price, Gzima Redžepija i Sergija Ivanovića, sumnjičeći ih za nepružanje pomoći i nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima. Javnost je s nestrpljenjem očekivala ishod istrage, nadajući se da će pravosudna tijela rasvijetliti događaje. Ipak, gotovo točno godinu dana nakon Bandićeve smrti, u veljači 2022., Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu odbacilo je kaznenu prijavu. U obrazloženju je stajalo kako nema osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo, odnosno da je liječnička pomoć pružena na vrijeme. Time je stavljena točka na pravosudni proces.

