Obavijesti

News

Komentari 1
MRAČNA STRANA SLAVE I MOĆI

Na današnji dan umro je kralj mafije: Bolest mu je razorila mozak, ovako je dočekao smrt

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Na današnji dan umro je kralj mafije: Bolest mu je razorila mozak, ovako je dočekao smrt
1
Foto: Profi media

Al Capone umro je upravo na današnji dan u svojoj kući na Palm Islandu na Floridi. Bilo mu je samo 48 godina života, a već je duže vrijeme bolovao od sifilisa...

Admiral

Spomen imena Al Capone i danas priziva slike prohibicije, mitraljeza Thompson i ulica Chicaga dvadesetih godina prošlog stoljeća. No, najozloglašeniji gangster svih vremena nije skončao u kiši metaka, kako bi se za vladara podzemlja očekivalo, već tiho, u svojoj raskošnoj vili na Floridi. Na današnji dan, 25. siječnja 1947. godine, umro je čovjek koji je postao sinonim za organizirani kriminal, slomljen bolešću koja ga je godinama izjedala iznutra.

POGLEDAJTE VIDEO:

U trenutku smrti, Alphonse Gabriel Capone bio je tek sjena čovjeka koji je nekoć željeznom rukom vladao Chicagom. Posljednje godine života proveo je na svom imanju na Palm Islandu u Miamiju, daleko od svijeta kriminala. Nakon što je 1939. pušten iz zatvora, njegovo je zdravlje bilo nepovratno narušeno. Neurosifilis, bolest koju je vjerojatno zaradio u mladosti radeći kao izbacivač u bordelima, razorio mu je mozak. Liječnici su procijenili da je nekadašnji kriminalni genij imao mentalne sposobnosti dvanaestogodišnjeg djeteta.

Posljednji tjedan njegova života bio je dramatičan. Dvadeset i prvog siječnja 1947. doživio je moždani udar. Iako se isprva činilo da se oporavlja, ubrzo je dobio upalu pluća. Dan kasnije uslijedio je i teški srčani zastoj. Tri dana kasnije, okružen suprugom Mae i ostatkom obitelji, Al Capone je preminuo u snu. Imao je samo 48 godina.

Put do propasti: Od Alcatraza do zaborava

Ironično, Caponeov pad nije uzrokovalo nasilje koje je sijao, već nešto puno prozaičnije - utaja poreza. Savezne vlasti, frustrirane nemogućnošću da ga povežu s brojnim ubojstvima, uključujući i zloglasni masakr na Valentinovo 1929., okrenule su se njegovim financijama. Godine 1931. osuđen je na jedanaest godina saveznog zatvora.

OPREMA VRIJEDI MILIJARDE Pala europska narko-mafija: 'Zaplijenili smo 1000 tona kemikalija i 24 laboratorija'
Pala europska narko-mafija: 'Zaplijenili smo 1000 tona kemikalija i 24 laboratorija'

Kaznu je služio u Atlanti, a potom i u tek otvorenom, zloglasnom zatvoru na otoku Alcatraz. Upravo je ondje njegovo zdravstveno stanje postalo kritično. Bolest je napredovala, a Capone je postajao sve konfuzniji i dezorijentiraniji. Posljednju godinu kazne proveo je u zatvorskoj bolnici prije nego što je konačno pušten na uvjetnu slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja.

Vladar podzemlja s dva lica

Rođen u Brooklynu u obitelji talijanskih imigranata, Capone se preselio u Chicago na poziv svog mentora Johnnyja Torrija. Sa samo 26 godina preuzeo je vođenje kriminalne organizacije koja će postati poznata kao "Chicago Outfit". U doba prohibicije, njegova je organizacija zgrtala bogatstvo na ilegalnoj prodaji alkohola, a procjenjuje se da su na vrhuncu moći zarađivali oko 100 milijuna dolara godišnje, što bi danas vrijedilo više od 1,5 milijardi.

A Patek Philippe & Co. pocketwatch formerly owned by Al Capone is displayed at Sotheby’s Auctions in New York
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Nadimak "Scarface" (Lice s ožiljkom), koji je mrzio, zaradio je u tučnjavi u baru, no u javnosti je tvrdio da se radi o ratnim ranama. Dok ga je tisak nazivao "javnim neprijateljem broj jedan", Capone je gradio sliku svojevrsnog modernog Robina Hooda. Tijekom Velike depresije otvarao je pučke kuhinje za siromašne, a novinarima je često govorio: "Ja sam samo poslovni čovjek, ljudima dajem ono što žele".

Njegova smrt označila je kraj jedne ere američkog kriminala. Tijelo mu je prevezeno natrag u Chicago, gdje je i pokopan. Iako je nekoć bio najmoćniji čovjek u gradu, njegov kraj bio je tih i obilježen patnjom, snažan podsjetnik da se ni najveći imperiji, pa čak ni oni kriminalni, ne mogu oduprijeti zubu vremena i bolesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Ogorčeni roditelji ubijenog Alexa traže istinu, snimke otkrile ključni detalj pucnjave
IZ MINUTE U MINUTU

Ogorčeni roditelji ubijenog Alexa traže istinu, snimke otkrile ključni detalj pucnjave

Alex Pretti (37) ubijen je u subotu u Minneapolisu, što je druga pucnjava saveznih agenata ICE-a na američkog državljanina u ovom mjesecu. Bio je medicinski tehničar. Pucnjava je izazvala žestoke političke napetosti, ali i prosvjede na ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026