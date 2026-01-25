Na današnji dan umro je kralj mafije: Bolest mu je razorila mozak, ovako je dočekao smrt

Spomen imena Al Capone i danas priziva slike prohibicije, mitraljeza Thompson i ulica Chicaga dvadesetih godina prošlog stoljeća. No, najozloglašeniji gangster svih vremena nije skončao u kiši metaka, kako bi se za vladara podzemlja očekivalo, već tiho, u svojoj raskošnoj vili na Floridi. Na današnji dan, 25. siječnja 1947. godine, umro je čovjek koji je postao sinonim za organizirani kriminal, slomljen bolešću koja ga je godinama izjedala iznutra.

U trenutku smrti, Alphonse Gabriel Capone bio je tek sjena čovjeka koji je nekoć željeznom rukom vladao Chicagom. Posljednje godine života proveo je na svom imanju na Palm Islandu u Miamiju, daleko od svijeta kriminala. Nakon što je 1939. pušten iz zatvora, njegovo je zdravlje bilo nepovratno narušeno. Neurosifilis, bolest koju je vjerojatno zaradio u mladosti radeći kao izbacivač u bordelima, razorio mu je mozak. Liječnici su procijenili da je nekadašnji kriminalni genij imao mentalne sposobnosti dvanaestogodišnjeg djeteta.

Posljednji tjedan njegova života bio je dramatičan. Dvadeset i prvog siječnja 1947. doživio je moždani udar. Iako se isprva činilo da se oporavlja, ubrzo je dobio upalu pluća. Dan kasnije uslijedio je i teški srčani zastoj. Tri dana kasnije, okružen suprugom Mae i ostatkom obitelji, Al Capone je preminuo u snu. Imao je samo 48 godina.

Put do propasti: Od Alcatraza do zaborava

Ironično, Caponeov pad nije uzrokovalo nasilje koje je sijao, već nešto puno prozaičnije - utaja poreza. Savezne vlasti, frustrirane nemogućnošću da ga povežu s brojnim ubojstvima, uključujući i zloglasni masakr na Valentinovo 1929., okrenule su se njegovim financijama. Godine 1931. osuđen je na jedanaest godina saveznog zatvora.

Kaznu je služio u Atlanti, a potom i u tek otvorenom, zloglasnom zatvoru na otoku Alcatraz. Upravo je ondje njegovo zdravstveno stanje postalo kritično. Bolest je napredovala, a Capone je postajao sve konfuzniji i dezorijentiraniji. Posljednju godinu kazne proveo je u zatvorskoj bolnici prije nego što je konačno pušten na uvjetnu slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja.

Vladar podzemlja s dva lica

Rođen u Brooklynu u obitelji talijanskih imigranata, Capone se preselio u Chicago na poziv svog mentora Johnnyja Torrija. Sa samo 26 godina preuzeo je vođenje kriminalne organizacije koja će postati poznata kao "Chicago Outfit". U doba prohibicije, njegova je organizacija zgrtala bogatstvo na ilegalnoj prodaji alkohola, a procjenjuje se da su na vrhuncu moći zarađivali oko 100 milijuna dolara godišnje, što bi danas vrijedilo više od 1,5 milijardi.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Nadimak "Scarface" (Lice s ožiljkom), koji je mrzio, zaradio je u tučnjavi u baru, no u javnosti je tvrdio da se radi o ratnim ranama. Dok ga je tisak nazivao "javnim neprijateljem broj jedan", Capone je gradio sliku svojevrsnog modernog Robina Hooda. Tijekom Velike depresije otvarao je pučke kuhinje za siromašne, a novinarima je često govorio: "Ja sam samo poslovni čovjek, ljudima dajem ono što žele".

Njegova smrt označila je kraj jedne ere američkog kriminala. Tijelo mu je prevezeno natrag u Chicago, gdje je i pokopan. Iako je nekoć bio najmoćniji čovjek u gradu, njegov kraj bio je tih i obilježen patnjom, snažan podsjetnik da se ni najveći imperiji, pa čak ni oni kriminalni, ne mogu oduprijeti zubu vremena i bolesti.