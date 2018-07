'Bila je u transu, zaboravila je da treba zadržati dostojanstvo'

Hrvatska predsjednica je svima skupa ukrala show, piše njemački Bild uz naslov “Predsjednica Knutschovic”.

Kolindi Grabar Kitarović su promijenili prezime u osobu koja se strastveno ljubi i grli. Jer je napravila maraton poljubaca i zagrljaja. Grabar Kitarović se nakon finalne utakmice prvo grlila sa svima u svečanoj loži. Navijala je strastveno. A na ceremoniju dodjele medalja dovela je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za ruku. Nastavila se ljubiti i grliti sa svima unatoč jakoj kiši.

Dobro je navijanje, ali...

Svakog našeg igrača je zagrlila, tješila. Izgrlila je i francuske igrače, a pogotovo sporni trenutak je bio kad je poljubila i trofej koji ide pobjednicima Svjetskog prvenstva. Ironično je u studiju HRT-a Joško Jeličić rekao da je dobro da je počela kiša jer bi izljubila i skupljače lopti. U ponedjeljak je to i pojasnio. - Meni ne smeta što je naša predsjednica strastvena navijačica, čak mi je i drago. Ali pretjerala je, ne može se ona ljubiti i grliti sa sucima, domarima - rekao je Jeličić.

Zaboravila dostojanstvo

Internet se užario od reakcija. Jedni su smatrali da su njene reakcije potpuno primjerene, da je pokazala i toplo i ljudsko lice, drugi su zgroženi. Jer naspram navijanja u svečanoj loži s ruskim premijerom Dmitrijem Medvjedevim, ljubljenje i grljenje smatraju vrhuncem neukusa, pogotovo poljubac trofeja koji je pripao Francuzima. - Izazvala je i pozitivne i negativne reakcije, to je sigurno. Svatko od nas sukladno svojim stavovima i svjetonazoru procjenjuje je li to bilo simpatično ili nas je osramotila. Mene su ipak iznenadile te scene. Mislim da je u transu u koji je upala zaboravila da je predsjednica a ne navijačica i da treba zadržati predsjednički gard i dostojanstvo. Američki predsjednik Barack Obama je bio dobar primjer. On je bio topao, srdačan, komunikativan, ali ipak nije nikad iskliznuo u smjeru koji se mogao negativno tumačiti. Ona jest - kaže nam Andreja Pavlović iz komunikacijske tvrtke Hauska i partneri. Kolumnist 24sata Tomislav Klauški smatra da je predsjednica pokazala sve suprotno od Zlatka Dalića i njegova nogometnog tima. - Ona je izgubila mjeru, otkazale su joj kočnice, radila je spektakl kad god se pojavila, bila neodmjerena i neumjerena, sklona ispadima i pretjerivanju, trudila se zasjeniti nogometaše, a time i narušila sliku koju su oni stvorili u Rusiji. Ili još konkretnije, bila je sušta suprotnost izborniku Zlatku Daliću i svemu što je on promovirao - komentirao je u svom tekstu Klauški. Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić iz agencije IMC je ipak malo manje kritična prema predsjednici iako je i osobno za njen ukus u nekim stvarima pretjerala. - Očito je da je predsjednica velika navijačica i treba razumjeti činjenicu u emocionalnim trenucima na stadionu, emocije nadvladaju i neko uobičajeno ponašanje. Nisu svi ljudi isti. Njeno ponašanje je obilježila ta činjenica da je navijačica. Mnogi u inozemstvu su pozitivno iznenađeni takvim ponašanjem predsjednice - kaže Mamić.

I Ankica Mamić ističe da ljudi u Hrvatskoj reagiraju na nju po već unaprijed određenim osobnim stavovima.

- Oni koji je vole naći će u tome dodatni dokaz da se radi o simpatičnoj i srčanoj osobi, a oni koji je ne vole izuzetno joj zamjeraju ponašanje. Ona nije prekršila nikakve protokole, ali je svakako izašla izvan okvira ponašanja predsjednika države. Osobno mi je ljubljenje trofeja koji ide u drugu državu previše. Predsjednik bi trebao ljubiti samo zastavu. Ipak, moramo razumjeti da s takvim jakim emocionalnim nabojima sve zabrane padaju - kaže Mamić.

Spisatelj Bruno Šimleša objavio je da po njemu uopće nije problematično njeno ponašanje u kojem je pokazala emocije, sreću i što nosi u svečanoj loži dres reprezentacije.

- Dakle, za Hrvatsku je apsolutno izvrsno da je upravo takva njezina slika obišla svijet jer savršeno dočarava našu neposrednost i toplinu, ali to nije bila njezina pozornica nego od nogometaša. Eto, u tome je jedini problem. Dečki su krvavo zaslužili da se piše o njihovom, a ne predsjedničinom srcu - smatra Šimleša.

Predsjednica je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i francuskim Emmanuelom Macronom došla u obje svlačionice nakon utakmice.

Twitter pozitivan

- Dragi naši, toliko ste bili dobri večeras, malo je falilo... - rekla je predsjednica pa zaplakala u našoj svlačionici. Tješio ju je predsjednik Fife Gianni Infantino.

Njemački Bild je unatoč kritičnosti ipak rekao da je Kolinda Grabar Kitarović bila najsimpatičnija gubitnica.

- Čak niti jaka kiša u Moskvi nije pokvarila njezino odlično raspoloženje. Kolinda je blistala, veselila se i s pobjednicima, ali je grlila i ljubila sve i svakoga - napisali su zatim stavili osnovne biografske podatke o njoj.

Britanski The Sun također navodi biografske podatke u tekstu koji su naslovili “Tko je predsjednica luda za nogometom”. Oduševljenje je Grabar Kitarović izazvala i u Indiji čiji je portal india.com napisao da je osvojila sva srca svojim toplim pristupom.

Strancima je na Twitteru također veoma simpatično ponašanje Grabar Kitarović iako je u Hrvatskoj izazvala podijeljeno mišljenje. Predsjednica je svakako uspjela da se o njoj ponovno naširoko piše.