Na četničkom derneku Vučiću, Dačiću i Brnabićki pjevao je osuđeni ubojica djevojke (18)

I dok je većina Srba pravoslavni Božić dočekala u krugu obitelji, srpski predsjednik Aleksandar Vučić zajedno s više ministara, predsjednicom Skupštine Anom Brnabić i osuđenim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem, Božić je slavio na svojem režimskom glasilu Informeru... Organiziran je program uživo, bilo je tu prasetine, alkohola, četničkih pjesama...

Baš u duhu Božića.

Vučić je odbio pečenje te je oko dva sata lupetao svoje standardne fraze prije nego što je napustio studio, Šešelj je lijepio eure po glavama harmonikaša, ministar Ivica Dačić pjevao je Božićne pjesme, sve skupa je to izgledalo nevjerojatno bizarno.

A tko je zabavljao ovu ekipu na proslavi? Pa čovjek osuđen zbog brutalnog ubojstva 18-godišnjakinje.

Kako piše Nova.rs, u studio Informera stigao je i Dragan Ašanin, koji je 1992. godine osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva 18-godišnje Jasmine Đorđević. Jasmina je, pišu srpski mediji, bila perspektivna pjevačica kojoj se predviđala velika karijera.

Nedugo nakon što je postala punoljetna ušla je u vezu s Ašaninom, ali nakon nekoliko mjeseci ga je ostavila.

Što on nije mogao prihvatiti.

Tamo 21. listopada 1992. u stanu u Beogradu došlo je do svađe između njih dvoje. Ašanin je hladnokrvno izvadio pištolj i upucao je tri puta.

Pred očima njezina maloljetna brata.

"Želim živjeti, molim vas, pomozite mi", bile su njezine zadnje riječi u vozilu Hitne, pisali su srpski mediji. Preminula je na putu do bolnice.

34 godine kasnije njezin ubojica zabavlja državni vrh i pozira s predsjednikom države.

Uz prasetinu, alkohol i Šešelja.

Na Božić.