Na društvenim mrežama do vrlo jefitnog voća i povrća: Dostava je besplatna od vrta do stola

Vrijeme je zimnica, a mnogi traže mjesto gdje nabaviti dobru, ali i po pristupačnoj cijeni rajčicu, papriku, zelje te ostalo povrće. Uz to, vrijeme je i za pravljenje kompota pa je potraga i za tim u velikom zamahu.

POGLEDAJTE VIDEO: Poskupljenja voća i povrća

Tako su društvene mreže prepune stranica na kojima su se okupili brojni prodavači poput "Od vrta do stola", "Virtualne zagrebačke tržnice" i brojne drugi.

Proizvode možete naručiti do kućnog praga, ali tad morate naručiti nešto veću količinu da izbjegnete plaćanje prijevoza, a možete se i sami uputiti do njih. Uz to, gradovi imaju i zelene tržnice u kojima se to isto domaće voće i povrće može naći.

- Kod nas je kilogram rajčice od 3 do 6 kuna, paprike 6 kuna, pet kuna je kilogram zelja, a i velika je ponuda voćki za pekmeze. Većina nas je i na društvenim mrežama po cijeloj Hrvatskoj, a u Zagrebu nas možete naći na Zelenoj tržnici od 20 sati - rekla je Marina Galović, predsjednica Udruge povrćara Grada Zagreba.

- Vrijeme da se vratimo domaćemu, a ovo je najbolje rješenje za takvo što. Domaći proizvođači imaju sve što trebate i to po manjim cijenama. Slobodno nas potražite - zaključila je Galović.

Najčitaniji članci