Na državnoj vatrogasnoj vježbi i HDZ-ovac koji se hvalio da je zapalio filmski set u Solinu...

Nedavno je diljem Hrvatske bila međuresorna vježba 'Sigurnost 22', čime su se dokazale izvrsne operativne sposobnosti i međuresorna suradnja pripadnika vatrogasnih postrojbi, zračnih protupožarnih snaga te ostalih snaga Sustava domovinske sigurnosti. Vježba je provedena na području Zagrebačke, Varaždinske, Karlovačke, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije, a simulirala je istovremena tri šumska požara te požare na otvorenom prostoru.

U Državnoj vatrogasnoj intervencijskoj postrojbi u Divuljama vježbu su pratili Andrej Plenković, Mario Banožić, Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković... A tu je bio i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, HDZ-ovac koji se javno hvalio da je inscenirao požar na filmskom setu.

Priznao sve. Policija: Zastara je

Prošle godine Slobodna Dalmacija objavila je nevjerojatnu snimku u kojoj splitski župan Blaženko Boban ministrici turizma Nikolini Brnjac priča kako je on bio taj koji je podmetnuo požar na setu filma 'Omen 666' koji se trebao snimati u Solinu.

Rekao je kako je to učinio kako bi zaštitio vjernike zbog scena u filmu poput one u kojoj izlazi sotona. Filmaši su na kraju otišli iz Solina i izgubili milijune zbog kašnjenja, a splitska policija je objavila kako je u tom slučaju nastupila zastara.

Istjero čovik đavla

Ovo je transkript priznanja HDZ-ovca koji je prije godinu dana priznao da je inscenirao požar, a sad prati vatrogasne vježbe.

- Bio je sklopljen neki ugovor sa strane Ministarstva da će neka američka koprodukcija snimati ovdje film... Oni su to sve stavili, ja sam bio tada gradonačelnik... To je bilo negdi 2007. ili 2008. je l' tako? - priupitao je župan jednu od svojih suradnica te je nastavio dalje:

- Narod se diga na noge jer je vidija scenarij filma, a to je bija film "Omen 666", Demien, sotona mala i tako dalje, i tako dalje... Da najgore bude, treba je iz Dujmova groba onaj mali izać s crnon rukom, mali đava. I mi to čujemo, i ja govorin Biškupiću, a on onakav je, je li, veli šta ti je, triba para, šta Bobane zafrkaješ, triba para... Oni su to plaćali u suvom zlatu, Amerikanci...

- Međutin, nismo se mogli nikako dogovoriti i ja napravin drugi scenarij. Nije me tija primiti i ja se diga u četiri ure i otiša gori u Zagreb i čekan ga u 7 ujutro ispred ureda, je l', ne može me mimoići. Doša ja gori, a ode javljan ekipi da ću in poslati signal na mobitel kad san kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To san ja inscenira - govori ponosno župan Boban ministrici Brnjac.

- I tako ja s Biškupićen pričam, nikako ga nagovoriti, a onda zvoni telefon. Kažem ja: "Ministre zapalilo se izgleda sve...". To sve ode bilo pod daskan (okreće se Boban oko sebe i pokazuje ministrici Brnjac koja se osmjehuje)... Kako bilo, on (Biškupić) je da nalog (rukama plješće Boban) i oni su se pokupili i ošli ća, nisu snimali, nisu ništa. Eto... - završio je svoju priču župan Boban.



