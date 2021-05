Mnogima je sigurno ostalo u sjećanju kada je 2005. najavljeno snimanje horor filma 'Omen 666' u Hrvatskoj, ali i odustajanje produkcijske kuće 20th Century Fox, nakon negodovanja nadbiskupije splitsko-makarske. Film se trebao snimati na Manastirinama u Solinu i u staroj splitskoj jezgri, a nakon negodovanja iz nadbiskupije, Ministarstvo kulture, koje je tada vodio Božo Biškupić, povuklo je odobrenje za snimanje.

Tada je, pisali su mediji, nepoznat netko podmetnuo požar i zapalio postavljeni set u Manastirinama, a Slobodna Dalmacija objavila je nevjerojatnu snimku u kojoj splitski župan Blaženko Boban ministrici turizma Nikolini Brnjac, koja je prije nekoliko dana u njegovoj pratnji obišla područje Salone, priča kako je on bio taj koji je podmetnuo požar na setu i uvjerio Biškupića da povuče dozvolu za snimanje.

Ministrica ga je strpljivo slušala, a Boban joj je otkrio sve detalje 'zločina' starog 15 godina.

- Bio je sklopljen neki ugovor sa strane Ministarstva da će neka američka koprodukcija snimati ovdje film... Oni su to sve stavili, ja sam bio tada gradonačelnik... To je bilo negdi 2007. ili 2008. je l' tako? - priupitao je župan jednu od svojih suradnica te je nastavio dalje:

- Narod se diga na noge jer je vidija scenarij filma, a to je bija film "Omen 666", Demien, sotona mala i tako dalje, i tako dalje... Da najgore bude, treba je iz Dujmova groba onaj mali izać s crnon rukom, mali đava. I mi to čujemo, i ja govorin Biškupiću, a on onakav je, je li, veli šta ti je, triba para, šta Bobane zafrkaješ, triba para... Oni su to plaćali u suvom zlatu, Amerikanci...

Međutin, nismo se mogli nikako dogovoriti i ja napravin drugi scenarij. Nije me tija primiti i ja se diga u četiri ure i otiša gori u Zagreb i čekan ga u 7 ujutro ispred ureda, je l', ne može me mimoići. Doša ja gori, a ode javljan ekipi da ću in poslati signal na mobitel kad san kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To san ja inscenira - govori ponosno župan Boban ministrici Brnjac.

Potom je nastavio:

- I tako ja s Biškupićen pričam, nikako ga nagovoriti, a onda zvoni telefon. Kažem ja: "Ministre zapalilo se izgleda sve...". To sve ode bilo pod daskan (okreće se Boban oko sebe i pokazuje ministrici Brnjac koja se osmjehuje)... Kako bilo, on (Biškupić) je da nalog (rukama plješće Boban) i oni su se pokupili i ošli ća, nisu snimali, nisu ništa. Eto... - završio je svoju priču župan Boban.

Boban je za Slobodnu potvrdio priču i rekao kako smatra da je ispravno postupio.