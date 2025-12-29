Na Jadranu bura i slaba kiša, u Zagrebu magla. Sutra i do -7 °C

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje pretežno sunčano vrijeme u većini krajeva. Ipak, središnji dijelovi zemlje mogu očekivati nešto oblačnije uvjete, a lokalno je moguća i magla, osobito u jutarnjim satima.

Vjetar će biti uglavnom slab, povremeno i umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu ponegdje puhati umjerena bura i tramontana, koja će tijekom dana okretati na umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu. Na Jadranu lokalno postoji mala vjerojatnost za slabu kišu.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Temperature će biti tipične za kraj prosinca, a najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 3 i 8 °C, dok će u Primorskoj Hrvatskoj biti znatno toplije, s vrijednostima od 11 do 15 °C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti mogu pasti i do -7 °C, dok će na obali biti ugodnijih 6 do 9 °C.

U Zagrebu će u prvom dijelu dana biti moguća magla, a tijekom poslijepodneva očekuju se sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, dok će u okolnom gorju poslijepodne zapuhati umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 3 °C.

Ovakvi uvjeti zahtijevaju dodatni oprez u prometu zbog moguće magle i niskih temperatura u kontinentalnim dijelovima zemlje, dok će na Jadranu prevladavati ugodno zimsko vrijeme uz blagu buru.

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom bit će u utorak. Na Jadranu lokalno postoji mala vjerojatnost za slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će već prijepodne slab do umjeren jugoistočnjak okretati na umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu.

Najniža temperatura zraka između -7 i -2, na Jadranu uglavnom od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 9 i 14 °C.