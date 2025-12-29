Obavijesti

News

Komentari 0
PRIPREMITE STRUGALICE

Na Jadranu bura i slaba kiša, u Zagrebu magla. Sutra i do -7 °C

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Na Jadranu bura i slaba kiša, u Zagrebu magla. Sutra i do -7 °C
Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell

Još hladnije vrijeme očekuje nas sutra, kad će najniža temperatura biti između -7 i -2, a najviša temperatura bit će u unutrašnjosti Istre u Dalmacije, od 9 do 14

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje pretežno sunčano vrijeme u većini krajeva. Ipak, središnji dijelovi zemlje mogu očekivati nešto oblačnije uvjete, a lokalno je moguća i magla, osobito u jutarnjim satima.

Vjetar će biti uglavnom slab, povremeno i umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu ponegdje puhati umjerena bura i tramontana, koja će tijekom dana okretati na umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu. Na Jadranu lokalno postoji mala vjerojatnost za slabu kišu.

Pogledajte vrijeme po gradovima

VELIKA VREMENSKA PROGNOZA Idete na doček Nove na neki od trgova? Evo kakva je prognoza!
Idete na doček Nove na neki od trgova? Evo kakva je prognoza!

Temperature će biti tipične za kraj prosinca, a najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 3 i 8 °C, dok će u Primorskoj Hrvatskoj biti znatno toplije, s vrijednostima od 11 do 15 °C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti mogu pasti i do -7 °C, dok će na obali biti ugodnijih 6 do 9 °C.

OPREZ VOZAČI Bura i sunce na Jadranu, magla na kopnu: Poledica, magla i bura stvaraju opasnost na cesti
Bura i sunce na Jadranu, magla na kopnu: Poledica, magla i bura stvaraju opasnost na cesti

U Zagrebu će u prvom dijelu dana biti moguća magla, a tijekom poslijepodneva očekuju se sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, dok će u okolnom gorju poslijepodne zapuhati umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura očekuje se oko 3 °C.

Ovakvi uvjeti zahtijevaju dodatni oprez u prometu zbog moguće magle i niskih temperatura u kontinentalnim dijelovima zemlje, dok će na Jadranu prevladavati ugodno zimsko vrijeme uz blagu buru.

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom bit će u utorak. Na Jadranu lokalno postoji mala vjerojatnost za slabu kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će već prijepodne slab do umjeren jugoistočnjak okretati na umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, najprije na sjevernom dijelu.

Najniža temperatura zraka između -7 i -2, na Jadranu uglavnom od 2 do 7 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 9 i 14 °C.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare
PROSVJEDUJU ZBOG THOMPSONA

Policija pred Tomaševićevim stanom! Keleminec i Dado iz Smogovaca dovukli desničare

Desničari su stigli pred Tomaševićev stan i najavili su da će pjevati Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koju je gradonačelnik najavio za sve Thompsonove koncerte u Zagrebu
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025