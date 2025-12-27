Bura i sunce na Jadranu, magla na kopnu: Poledica, magla i bura stvaraju opasnost na cesti

Hrvatsku u subotu očekuje izražena vremenska podjela između obale i unutrašnjosti. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije prevladavat će sunčano vrijeme, dok će u kontinentalnim krajevima biti oblačnije, često uz niske oblake i maglu. Sunčana razdoblja u unutrašnjosti najizglednija su u gorskim predjelima.

U Zagrebu i okolici očekuje se pretežno oblačno i maglovito jutro, a tijekom popodneva moguća su kraća sunčana razdoblja. U gorju će biti više sunca. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperature niske. U glavnom gradu najviša dnevna temperatura oko 2 °C, dok će na Sljemenu biti od -1 do 1 °C.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, koja će sredinom dana slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se od 1 do 5 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije biti znatno toplije, između 11 i 16 °C.

Unatoč hladnoći u unutrašnjosti, na obali će prevladavati ugodno sunčano vrijeme, no zbog jake bure potreban je dodatan oprez u prometu i na otvorenom moru. U unutrašnjosti, osobito u jutarnjim satima, vozače mogu otežavati magla i skliske ceste.

Zimski uvjeti i dalje stvaraju poteškoće u prometu, izvijestio je Hrvatski autoklub. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Vozačima se savjetuje prilagodba brzine, povećan oprez i obavezna uporaba zimske opreme.

U Lici i Gorskom kotaru zbog zimskih uvjeta na snazi je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisane zimske opreme. Na autocesti A6 Bosiljevo–Rijeka zbog olujnog vjetra dionica između čvorova Kikovica i Delnice otvorena je samo za osobna vozila, dok ostala moraju koristiti obilazni pravac preko državne ceste DC3.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zbog jake bure zabranjen je promet autobusima na kat, vozilima s kamp-prikolicama i motociklima. Zbog radova i privremene regulacije prometa moguća su usporavanja na više državnih i županijskih cesta, među kojima su DC44 Livade - Istarske Toplice, DC62 Zagvozd - Vrgorac i DC114 Milna - Sutivan.

Podsjeća se da je zimska oprema obavezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog do 15. travnja te da su dnevna ili kratka svjetla obavezna i danju. Sudionike u prometu poziva se na poseban oprez, osobito na dionicama gdje su mogući odroni i poledica.