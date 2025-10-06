Na Jadranu sunčano i vedro, ali vjetrovito. Na kopnu naoblaka, a mogući su i slabi pljuskovi

Vrijeme će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu gdje će prevladavati vedrina. U unutrašnjosti zemlje očekuje se djelomice sunčano s povremenom promjenjivom naoblakom, dok će jutro obilježiti mjestimična kratkotrajna magla, osobito u nizinama.

Na istoku Hrvatske, uz više oblaka, mogući su povremeni slabi pljuskovi ili malo kiše tijekom dana, no većina zemlje uživat će u suhim i ugodnim vremenskim prilikama. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka, povremeno i olujna bura i tramontana, što može uzrokovati probleme u prometu, osobito u podvelebitskom području.

Temperaturne vrijednosti bit će u skladu s ranim jesenskim razdobljem. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti će se kretati uglavnom između 11 i 15 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s najvišim vrijednostima između 18 i 21 °C. U Zagrebu će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a dnevni maksimumi očekuju se od 14 do 16 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.