Na konoplju nanosio HHC i kao 'legalnu' prodavao u Zagrebu

Zagrebačka policija uhitila je i prijavila 44-godišnjaka kojega tereti da je u trgovini u središtu Zagreba prodavao kao "legalnu" konoplju poprskanu polusintetskim kanabinoidom (HHC) i posjedovao gotovo 40 kilograma marihuane, 13 kilograma konopljine smole i manju količinu MDMA. Policija nakon kriminalističkog istraživanja sumnja se da je 44-godišnjak, kao odgovorna osoba u prodavaonici u zagrebačkom Centra, nabavljao veće količine polusintetskog kanabinoida heksahidrokanabinola (HHC) na koje je u garaži u Velikoj Gorici i u gospodarskoj hali u Lekeniku tlačnom prskalicom nanosio konoplju koju je potom prodavao, oglašavajući je kao legalan proizvod. Osim toga 44-godišnjaka sumnjiče da je radi daljnje preprodaje nabavljao i veće količine droge MDMA i ekstrakta konoplje koju je skrivao u stanu i garaži u Velikoj Gorici.

Policija je izvijestila da su inspektori Državnog inspektorata u lipnju ove godine, u ciljanom inspekcijskom nadzora, a zbog sumnje na prisutnost droga, izuzeli uzorak proizvoda za koji je analizom u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" utvrđeno da je na biljnu masu kao djelatni sastojak nanesen HHC.

Pretragom stana, garaže, gospodarske hale i prodajnog objekta osumnjičenika u ponedjeljak policija je, kako su izvijestili, pronašla 38,8 kilograma "sumnjive biljne materije karakterističnog izgleda za konoplju", 12,9 kilograma smole konoplje te 23 grama MDMA i 23 mililitara ekstrakta konoplje.

Uz to, dodaju, pronađeno je 60,9 mililitara sumnjive tekućine nalik na psihoaktivnu tvar HHC i 46 komada električnih cigareta ispunjenih tekućinom nalik na HHC.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.