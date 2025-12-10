Na kopnu ujutro magla pa onda sunce, na moru sunčano i toplo

Obavijesti

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od 7 do 13 °C u većem dijelu unutrašnjosti, dok će na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, biti nešto toplije, između 14 i 18 °C

Hrvatsku u srijedu očekuje pretežno sunčano vrijeme, no u unutrašnjosti će mjestimice biti magle i niskih oblaka. Magla se lokalno može pojaviti i na moru, ponajprije uz zapadnu obalu Istre.

Vjetar će biti uglavnom slab, povremeno do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu puhati sjeverozapadnjak. U gorju je moguće da vjetar povremeno bude i jak, osobito u prvom dijelu dana.

Najviše dnevne temperature zraka kretat će se od 7 do 13 °C u većem dijelu unutrašnjosti, dok će na Jadranu, kao i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, biti nešto toplije, između 14 i 18 °C.

U Zagrebu i okolici očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a navečer i u noći moguća je magla na širem području grada. Najviša dnevna temperatura bit će oko 12 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za jutarnje sate za osječku i zagrebačku regiju zbog magle. 

