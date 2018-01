Na Kosovu je opsadno stanje, a Vučić bjesni: 'Bijednici jedni!'

Srpska delegacija u Bruxellesu prekinula je ponovno započete pregovore i hitno se vratila za Beograd zbog ubojstva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti i poručio da je Ivanovićevo ubojstvo teroristički čin, prenosi N1.

- Za državu Srbiju je ovaj akt teroristički akt i u skladu s time ćemo se prema tome aktu i odnositi. Ono što smo na Sjednici vijeća za nacionalnu sigurnost utvrdili, upućeno je pismo organima EULEX-a s našim zahtjevom da državni organi Republike Srbije sudjeluju u istrazi o ubojstvu, jer smo uvjereni da bi to utvrdilo istinu o ubojstvu Olivera Ivanovića.

- Sve mjere država Srbija će poduzeti i pronaći ćemo ubojicu ili ubojice, to sam obećao i supruzi Olivera Ivanovića. Nemam ovlaštenje da u ovom trenutku govorim o saznanjima, ne bih na taj način uopće spekulirao, ali ima mnogo interesantnih detalja koji ukazuju na moguće počinitelje. Nadležni organi su tu da se tim poslom ozbiljno pozabave - rekao je Vučić.

- Ubojstvo se nije dogodilo na teritoriju koji efektivno kontroliramo, pa moramo čekati na reakciju drugih organa. Očekujemo da oni taj posao urade profesionalno i to sam zahtijevao od Federice Mogherini, to sam zahtijevao od svih predstavnika međunarodne zajednice. Nažalost ubojstvo se dogodilo i ubijen je čovjek koji je roditelj, suprug i koji sasvim sigurno nije bio netko tko je pozivao na sukobe između Srba i Albanaca, bez obzira na sve političke razlike, i osobno upućujem sućut ne samo obitelji, nego svim Srbima na Kosovu i Metohiji. Tko god da je izveo ovo ubojstvo, napao je prije svega obitelj Ivanović, pa srpski narod na Kosovu i Metohiji i na Srbiju u cjelini - kazao je Vučić.

- Ubojice su ostavile određene tragove, i jasno je zašto Republika Srbija traži aktivno sudjelovanje i pronalaženje počinitelja.

- Interesantna su pitanja albanskih medija na Kosovu. Govore da su to sasvim sigurno počinile srpske službe kako bi Srbija sasvim sigurno zauzela sjever Kosova. Kako to znaju? Neka nam kažu, neka nam daju te podatke. To rade zato što žele da albanska čizma dođe na sjever. Onima koji sve u Srbiji znaju i koji bi da vrše političke optužbe i koji bi rekli da vlast ubija političke protivnike, mogu samo poručiti: Bijednici jedni! Jadnici jedni! Koji radite protiv vlastite zemlje i države. Stranci i Albanci vode politiku na Kosovu. Pokažite nam tko je ubojica, mi bismo rado da znamo tko je on - poručio je Vučić.

Kako piše Blic, supruga ubijenog Olivera Ivanovića, Milena Ivanović, u bolnici je saznala da je njezin muž preminuo, nakon čega joj je pozlilo.

- Imam poruku za sve one koji su ovo učinili, a zna se vrlo dobro tko su: Ovo neće dobro završiti - rekla je Milena Ivanović za Pink TV.

Nakon što je čula vijest da joj je suprug ubijen, samo je kratko kroz suze rekla: "Opet su mi ga uzeli, nisam ga mogla sačuvati."

Na Ivanovića je, prema dosadašnjim saznanjima, pucano u utorak oko 8.15 sati ispred prostorija stranke u Kosovskoj Mitrovici. Ivanovića je pronašla susjeda koja se vraćala iz trgovine.

Stranačka kolegica i suradnica Ivanovića Ksenija Božović kazala je da nitko nije čuo pucnjavu u kojoj je političar ubijen.

- Spremala sam se za posao. Tajnica je bila u uredu. Prvo ga je pronašla susjeda koja je izašla kupiti kruh, vraćala se iz dućana. Vidjela ga je kako leži ispred ureda - rekla je.

- Sve se dogodilo u roku od dvije, tri minute. Nije se čula pucnjava. Ako je četiri, pet metaka u njemu, pronađene su čahure - rekla je tajnica.

U stranci nisu znali za nikakve prijetnje u zadnje vrijeme.

- Ništa nismo znali, ali samim tim kako se situacija odvijala, zatvor, pa puštanje iz zatvora, izbori... U pola bijelog dana izrešetaš čovjeka koji je krenuo na posao. Ljudi su uznemireni. Ne znam što reći - kazala je Ksenija Božović.

Ivanović je nakon atentata hitno odvezen u Kliničko-bolnički centar u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, ali je ondje podlegao ozljedama.

Milan Ivanović je na konferenciji za novinare u Kliničko-bolničkom centru u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice kazao da je Ivanović primljen u bolnicu s najmanje pet prostrjelnih rana u gornjem dijelu prsnog koša.

- Primljen je bez znakova života. Liječnici su poduzeli sve mjere, od 8.30 do 9.15 nije došlo do uspostavljanja srčane funkcije i u 9.15 je konstatirana smrt - kazao je Milan Ivanović.

Prema neslužbenim informacijama beogradskog tabloida Blic, napadači su na Ivanovića pucali s ulice, a zatim pobjegli Opel Astrom koju su naknadno zapalili. U trenutku kada je ubijen, Ivanović je bio na stepeništu, na ulazu u prostorije svoje stranke, a upucan je u leđa pištoljem s prigušivačem.

Kosovska policija potvrdila je da se radi o ubojstvu i priopćila da su "na licu mjesta pronađeni određeni dokazi koji će se koristiti u daljnjem tijeku istrage".

A burned car was found near the northern Kosovo settlement of Zvecan, which according to BIRN sources was used by Ivanovic’s assassins. Kosovo Serb leader, Oliver Ivanovic, has been killed in north #Kosovo town of Mitrovica. Follow live updates here: https://t.co/JyQQsVVRNz pic.twitter.com/yY3cveDpGw