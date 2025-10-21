Na kraju rujna 197,5 tisuća građana s blokiranim računima

Na kraju rujna ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 197,5 tisuća građana s ukupnom glavnicom duga od 2,92 milijarde eura, kao i 13,1 tisuće poslovnih subjekata, čija je glavnica duga iznosila 679,4 milijuna eura, objavila je u utorak Financijska agencija (Fina).

Na kraju rujna evidentirano je 197.457 "blokiranih" građana, što je za 0,5 posto više nego u prethodnom mjesecu i 1,6 posto manje nego prije godinu dana.

Glavnica njihova duga na kraju rujna iznosila je 2,92 milijarde eura što je 0,1 posto više u odnosu na kolovoz ove godine i 3,3 posto više u odnosu na rujan 2024. godine. Kada se glavnici od 2,92 milijarde eura pridoda i dug po osnovi kamata od 1,15 milijardi eura, ukupan je dug građana s blokiranim računima krajem rujna iznosio 4,07 milijardi eura.

Dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima iznosio je 660 milijuna eura (bez kamata), a prema svim financijskim institucijama dug je iznosio 740 milijuna eura, navodi Fina.

Dug poslovnih subjekata u odnosu na kolovoz manji za 23,3 milijuna eura

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, krajem rujna ove godine u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 13.116 poslovnih subjekata, što je za 16 poslovnih subjekata ili 0,1 posto više u odnosu na kolovoz ove godine i 68 poslovnih subjekata ili 0,5 posto više u odnosu na rujan 2024. godine.

Glavnica njihova duga iznosila je 679,4 milijuna eura, što je za 23,3 milijuna eura ili 3,3 posto manje nego u kolovozu i 1,2 milijuna eura ili 0,2 posto manje nego u rujnu lani. Dug po kamatama je iznosio 218,1 milijun eura, pa je tako ukupan dug poslovnih subjekata na kraju rujna dosegnuo 897,5 milijuna eura.

Od 13.116 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 5.709 je pravnih osoba (43,5 posto), na koje se odnosi 553,6 milijuna eura ili 81,5 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.407 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 125,8 milijuna eura.

U odnosu na stanje u kolovozu ove godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 2,5 posto, a iznos neizvršenih osnova za četiri posto.

Ukupan broj fizičkih osoba veći je za 2,2 posto, a iznos njihovih neizvršenih osnova manji za 0,3 posto, pokazuju podaci Fine.