Vujčić o gospodarskom rastu: 'Nezaposlenost će i dalje padati'

U Dnevniku HRT-a guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić, na samom početku osvrnuo se na podatke o gospodarskom rastu.

- I dalje vidimo da će Hrvatska rasti iznad onog pretpandemijskog trenda rasta. U 2025. očekujemo 3,2 posto rasta, a u 2026. godini - 2,9 posto, što je i dalje među najvećim stopama u eurozoni, rekao je.



Kako je naglasio guverner, očekuje se da će tržište rada ostati snažno kao i dosad, a očekuje se i daljnji pad nezaposlenosti.

- Očekujemo da će se nastaviti smanjivati prema 4,5 posto. Očekujemo da ćemo ove godine imati novih 50 tisuća radnih mjesta, a sljedeće godine 35 tisuća. HNB je dio eurosustava i kao takva odlučuje o kamatnim stopama zajedno sa svim članicama eurozone, unutar ECB koji određuje kamatne stope. One su sada na dva posto. Jedna kamatna stopa je za sve zemlje, bez obzira na to koja je stopa inflacije - kazao je.





Govorio je o alatima koji su na raspolaganju HNB-u, a podsjetio je na mjere koje ograničavaju stope rasta gotovinskih i stambenih kredita.

- One nisu isključivo antiinflacijske, nego štite potrošače i od prekomjernog zaduživanja. Činjenica je da je kod nas inflacija duplo viša u odnosu na eurozonu, ali isto tako - naša stopa rasta je bila tri do četiri puta viša nego u Eurozoni.

Dodao je da je naš rast plaća je bio daleko viši nego u eurozoni te da smo u 2023. i 2024. godini imali nominalni rast od 15 posto, a realni od 6 do 10 posto. Rekao je i da ove godine očekuju nominalni rast od 10 posto, što će činiti realni rast od šest posto.

Komentirao je i prve rezultate spomenutih mjera o ograničavanju zaduživanja, a koje su na snagu stupile 1. srpnja 2025.

- Usporavanje se vidi na gotovinskim kreditima. To je i bio cilj jer oni najviše utječu na inflaciju. Povećavaju potrošačku moć, a zajedno s rastom plaća i rastom radnih mjesta - oni čine dodatnu potražnju. Vidimo da su u srpnju i kolovozu krediti usporili i to značajno. Što se tiče stambenih kredita, još je prerano očekivati da bismo mogli vidjeti utjecaj mjera zbog toga što se puno kredita ugovaralo upravo u lipnju. Moramo pričekati još nekoliko mjeseci - kaže.

Govoreći o sljedećim potezima Europske središnje banke (ECB), kazao je kako tržišta predviđaju ostanak trenutnih kamatnih stopa od dva posto.

- Ono što tržišta u ovom trenutku predviđaju je ostanak trenutnih kamatnih stopa. Danas na tržištu je vjerojatnost 50 posto da će do sredine iduće godine za četvrtinu postotnog boda pasti kamatne stope - rekao je.

Komentirao je i novu obvezu o "instant plaćanju" kojeg banke korisnicima moraju omogućiti, a koje podrazumijeva provođenje transakcija u roku od 10 sekundi.

- Neće biti naknada. To je jedna jako dobra stvar za korisnike. Instant plaćanje koje banke moraju svima nuditi rade 24 sata, svaki dan, 365 dana u godini, po cijenama koje ne mogu biti više od naknada koje su se dosad naplaćivala, kazao je.

Uz to, kaže kako su potrošači i poduzeća sada obvezni provjeriti primatelja plaćanja.

- Kada upišete IBAN, banka provjerava radi li se doista o toj osobi ili poduzeću, što sprječava u velikoj mjeri pojavu prijevara kojih ima puno - rekao je Vujčić.