Na Krimu kao u Jugoslaviji. Nestašica goriva, Rusi gorivo nabavljaju u bocama za sok

Ukrajinski dronovi izveli su napad tijekom noći 6. listopada na ruski naftni terminal u Feodosiji, u okupiranom Krimu, izvijestio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind. Terminal u Feodosiji, koji se nalazi oko 250 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine, najveće je skladište goriva na Krimu i ima kapacitet do 250.000 tona. Opskrbljuje ruske vojne snage.

Pokretanje videa... 00:24 Nestašica goriva na Krimu | Video: Telegram

Ako je suditi po objavi bivšeg zamjenika ministra unutarnjih poslova Ukrajine, Antona Geraščenka, udari su izazvali ozbiljne probleme s opskrbom goriva na okupiranom Krimu gdje je počeo rat prije 11 godina.

- Stanovnici Krima u šoku su ne samo zbog nestašice benzina. Kriza s gorivom sve je gora u privremeno okupiranom Krimu, vozači formiraju grupe na društvenim mrežama kako bi dijelili lokacije gdje se još može natočiti gorivo, a istovremeno izražavaju nezadovoljstvo zbog loše kvalitete onoga što im se nudi na benzinskim postajama - objavio je Geraščenko.

Nestašice

Vlasti na anektiranom Krimu i u gradu Sevastopolju prošli ponedjeljak su počele ograničavati vozače na 30 litara goriva po jednoj kupnji, dok nestašice goriva i dalje remete svakodnevni život na ruskom okupiranom poluotoku, unatoč uvjeravanjima dužnosnika koje je postavio Kremlj da će se kriza ublažiti "u roku od nekoliko dana".