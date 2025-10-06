Obavijesti

News

Komentari 5
RESTRIKCIJE

Na Krimu kao u Jugoslaviji. Nestašica goriva, Rusi gorivo nabavljaju u bocama za sok

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Telegram

Kriza s gorivom sve je gora u privremeno okupiranom Krimu, vozači formiraju grupe na društvenim mrežama kako bi dijelili lokacije gdje se još može natočiti gorivo, a istovremeno izražavaju nezadovoljstvo zbog loše kvalitete onoga što im se nudi na benzinskim postajama, objavio je Geraščenko

Ukrajinski dronovi izveli su napad tijekom noći 6. listopada na ruski naftni terminal u Feodosiji, u okupiranom Krimu, izvijestio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind. Terminal u Feodosiji, koji se nalazi oko 250 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine, najveće je skladište goriva na Krimu i ima kapacitet do 250.000 tona. Opskrbljuje ruske vojne snage. 

Pokretanje videa...

GORIVO NA KRIMU 00:24
Nestašica goriva na Krimu | Video: Telegram

Ako je suditi po objavi bivšeg zamjenika ministra unutarnjih poslova Ukrajine, Antona Geraščenka, udari su izazvali ozbiljne probleme s opskrbom goriva na okupiranom Krimu gdje je počeo rat prije 11 godina.

ENERGETSKI RAT Nova glavobolja za Ruse. Gori najveći naftni terminal na Krimu
Nova glavobolja za Ruse. Gori najveći naftni terminal na Krimu

 - Stanovnici Krima u šoku su ne samo zbog nestašice benzina. Kriza s gorivom sve je gora u privremeno okupiranom Krimu, vozači formiraju grupe na društvenim mrežama kako bi dijelili lokacije gdje se još može natočiti gorivo, a istovremeno izražavaju nezadovoljstvo zbog loše kvalitete onoga što im se nudi na benzinskim postajama - objavio je Geraščenko. 

Nestašice

Vlasti na anektiranom Krimu i u gradu Sevastopolju prošli ponedjeljak su počele ograničavati vozače na 30 litara goriva po jednoj kupnji, dok nestašice goriva i dalje remete svakodnevni život na ruskom okupiranom poluotoku, unatoč uvjeravanjima dužnosnika koje je postavio Kremlj da će se kriza ublažiti "u roku od nekoliko dana".

Komentari 5
OSTALO

