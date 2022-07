Na Lauri su trenirali strogoću, neki predali prazan esej i prošli, ona ne: 'Nisu je trebali kazniti'

Suosjećam s Laurom i izražavam joj potporu zbog toga kako je izrazila svoj prosvjed zbog pretjeranog treniranja strogoće na ispitima državne mature, kazao je u telefonskom razgovoru za 24sata Igor Lešnik, dekan zagrebačke Muzičke akademije.

Upravo na ovoj akademiji Laura Mikić, maturantica kojoj je poništena državna matura jer se potpisala na esej iz hrvatskog jezika, već ranije je položila prijemni ispit na studiju klavira. Kako ističe Lešnik, njezin prijemni bio je izvrstan, uredno obavljen, no za nju su upisi u ljetnom roku završili, nažalost, bez mogućnosti da se upiše na željenu Akademiju. Novu šansu ima na jesenskom roku, koji započinje danas, no opet mora proći cijelu proceduru, polaganje državne mature, ali i prijemnog na Muzičkoj akademiji. I tek ako ostane mjesta nakon trenutnih upisa, a ona sve položi, moći će upisati Akademiju.

Laurino pismo je dirnulo javnost, ali i otvorilo nova pitanja o tome koliko birokracija i pravila koja se ne mijenjaju na pravi način ugrožavaju najbolje od nas. Na ovome ljetnom roku, državna matura poništena je za 24 od oko 28.500 pristupnika, zbog toga što su se potpisali na ispit. No, kažu nam i ravnatelji i oni koji su polagali maturu, to je pravilo koje se učenicima vrlo jasno i učestalo ponavlja kroz cijeli završni razred, a potom i prije pisanja samih ispita. Kako nam kažu, dosad se nitko i nije žalio ako mu je zbog potpisa poništena matura.

Ovo pravilo uvela je tadašnja ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak u travnju 2019. godine, u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o polaganju državne mature.

- Cilj je da se spriječi varanje, ali kazna treba biti razmjerna prekršaju. To pravilnik dozvoljava da se procijeni. Konkretno ovdje se mogla dati 0 iz eseja. Međutim ako je netko npr varao na ispitu, prepisivao, koristio nedozvoljene uređaje ili slično, onda se može poništiti i cijeli ispit. Ne odlučuje se principom sjekire, nego razmjerno - komentirala nam je.

Predali prazan papir pa ipak prošli

A upravo zbog propisa koji je također donijela Blaženka Divjak, ova je situacija za Lauru dodatno apsurdna. Naime, esej iz hrvatskog jezika posljednje tri godine ne igra ulogu u konačnoj ocjeni ispita iz hrvatskog jezika. Pravilo je uvedeno nakon korona godine u kojoj su učenici veliki dio godine proveli na online nastavi, kako bi im se olakšalo. No to je izazvalo brojne apsurdne situacije u kojima pristupnici sjede pola sata na ispitu, predaju doslovce prazan papir za esej. Iako dobiju nulu, ako polože drugi dio ispita iz hrvatskog, prošli su.

Pa je tako i ove godine čak 1671 maturant dobio nulu iz eseja, a od njih, 624 ih je položilo hrvatski jezik. Ne i Laura. Tumačenja su drugačija.

- Moglo se izbrisati ime i dati na ponovnu procjenu i esej bi bio ocijenjen. Odluka je na Centru - smatra Divjak objašnjavajući zašto Laura uopće nije trebala biti kažnjena.

- Nigdje u Pravilniku ne piše koja je kazna ako se netko slučajno potpiše, nego ako se naruši tajnost identiteta potpisivanjem, što u konačnici podrazumijeva da i s druge strane mora biti osoba ispitivač koji onda taj esej blaže ocijeni. Nažalost, to je moguće baš kod eseja jer je pouzdanost ocjene i inače problem. Imali smo slučajeve da su isti esej različiti ispitivači ocijenili vrlo različito. To kod drugih ispita nije moguće - ističe bivša ministrica koja kaže kako bi se zbog svega toga esej ne bi trebao ocjenjivati zasebno. Pouzdanost ocjene je upitna, kaže otkrivajući kako su u vrijeme njezina mandata imali dosta žalbi u kojima je to bilo razvidno, a Centar nije htio napraviti analizu pouzdanosti da se zna koliko su te pojave raširene.

No ravnatelj Filipović odlučio se čvrsto držati pravila. Kako tumači sadašnja uprava Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, "potpisivanjem punim imenom i prezimenom učenik, odnosno pristupnik odaje svoj identitet, dakle omogućava svoju identifikaciju, a upravo je tajnost jedan od osnovnih načela provedbe ispita državne mature u svrhu osiguravanja jednakosti za sve pristupnike".

Ipak, na naše pitanje hoće li mijenjati ovo pravilo, poručuju kako će na temelju cjelovite analize, "Centar predložiti određene promjene odredbi Pravilnika o polaganju državne mature u cilju unapređenja kvalitete organizacije i provedbe ispita državne mature".

Treba reći i kako je ministarstvo znanosti i obrazovanja nakon što ga je preuzeo Radovan Fuchs, NCVVO-u dalo gotovo potpunu autonomiju u radu, baš kako bi se iz odlučivanja o tako važnim ispitima isključila politika. Zbog toga, kazali su nam u srijedu ujutro, u ovome slučaju ne mogu napraviti baš ništa.

Stoga nemaju nikakve ovlasti ni u ovome slučaju. a i Upravno vijeće NCVVO-a, kažu nam članovi, samo je primilo na znanje konačne rezultate državne mature, uključujući i informaciju o ovome slučaju.

Koje boje je kemijska olovka?

A baš zbog toga da se izbjegnu situacije poput prošlogodišnjeg masovnog prepisivanja u jednoj privatnoj zagrebačkoj gimnaziji, korištenja šalabahtera, mobitela i drugih nedopuštenih pomagala, čitav je niz strogih pravila pri polaganju mature. Tako se kao nedozvoljena ponašanja učenika smatraju nepridržavanje uputa dežurnog nastavnika, upisivanje neprimjerenih znakova ili sadržaja (primjerice, "ZDS", kukasti križ, srca ili druge poruke), nepridržavanje uputa o propisanom priboru, osvrtanje, razgovaranje, prepisivanje... I, po novome, potpis na ispit.

Pa opet, svake godine izrone čudnovati primjeri "treniranja strogoće". U jednoj od boljih zagrebačkih gimnazija lani su imali slučaj maturantice koja je ispit započela plavom kemijskom olovkom. No kemijska je prestala raditi, te je nastavila crnom. Obje boje kemijske službeno su dopuštene, no njoj je test poništen jer se NCVVO pozvao na to da ga je pisalo dvoje učenika, pričaju nam u toj školi. Nakon žalbe učenice, ali i škole, angažiran je čak i sudski vještak koji je utvrdio da se radi o istom rukopisu. Tek tad je NCVVO priznao ispit. Zbog toga su, kažu nam, ove godine maturantima preporučili da imaju potpuno iste kemijske s istom nijansom plave.

Žalbi ima svake godine, a kako nam tumači Ana Naletilić, ravnateljica II. ekonomske škole Zagreb, u njihovoj školi učenici se najčešće žale kad ustanove da im nedostaje tek poneki bod za prolaz. No nemaju negativnih iskustava.

- Ove godine smo imali slučaj da dio ispita nije bio pregledan i ta žalba je uvažena. Treba reći i da su svi ti ispiti skenirani, te se odmah mogu detaljno pregledati u sustavu, te ustanoviti greška. Kod nas na državnu maturu izlazi više od 90% učenika, a koordinatorica državne mature kaže kako je većina žalbi usvojena - ističe Ana Naletilić, koja također suosjeća s mladom glazbenicom.

Ravnateljica smatra da se trebao uvažiti argument da se hrvatski jezik pisao dva dana, zbog čega se tako trebao i ocijeniti, odvojeno, te da je trebalo dati jedinicu ili nulu zbog tog nesretnog potpisa.

