Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Hladno i ne pokazujući emocije koračao je Srđan Mlađan, jedan od najpoznatijih hrvatskih ubojica, uz specijalce prema zgradi Županijskog suda u Varaždinu. Imao je lisice na rukama te je bio odjeven u traper zatvorsku uniformu, a na nogama je imao bijele tenisice s narančastim vezicama. Kako se može vidjeti na fotografijama, pogled nije skrivao, već ga je usmjerio ravno u objektiv fotoreportera Cropixa, koji ga je čekao ispred suda. Pod jakim mjerama osiguranja doveli su ga na sud iz Kaznionice u Lepoglavi, u kojoj izdržava kaznu. Došao je na sjednicu optužnog vijeća koje je odlučivalo o novoj optužnici protiv njega zbog više teških kaznenih djela. Kao i zadnji put, piše Jutarnji list, Mlađan je htio gledati u oči ljude koji odlučuju o njegovoj sudbini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Srđanu Mlađanu potvrdili novu optužnicu | Video: RTL Danas

Nova optužnica, zbog koje mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, tereti ga da je od listopada do prosinca 2021. godine u Kaznionici u Lepoglavi poticao drugog zatvorenika na činjenje teških kaznenih djela. Prema navodima tužiteljstva, Mlađan je od cimera tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu.

Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. O svemu je izvijestilo tužiteljstvo bez navođenja identiteta.

- Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1981.) zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo i poticanja na protupravno oduzimanje slobode. Optužnicom se 44-godišnjaka tereti da je od listopada do prosinca 2021. tijekom izdržavanja kazne zatvora u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe, između ostalih i one za koje je smatrao da su u kaznenim postupcima koji su se vodili protiv njega svjedočili na njegovu štetu, te da izvrši njihovu otmicu i da ih usmrti, što sve taj zatvorenik nije želio učiniti - priopćilo je ŽDO Varaždin.

Tužiteljstvo ga je u početku teretilo i da je tražio cimera da u računalo jedne osobe presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem, no od toga dijela su odustali na sjednici optužnog vijeća u svibnju ove godine. Tada je njegov branitelj po službenoj dužnosti, odvjetnik Borislav Planinc, tražio da se određene dokaze izdvoji kao nezakonite što je sud odbio. Na to rješenje su se žalili, a Visoki kazneni sud potvrdio je odluku varaždinskog suda.

- Moj klijent tvrdi da nije kriv. Sigurno mu nije drago da je optužnica potvrđena, ali nije to iznenađenje iako je optužnica vrlo neobična i vrlo rijetka - kratko nam je rekao njegov odvjetnik Planinc.

Na popisu i supruga

Riječ je, kako neslužbeno doznajemo, o više materijalnih dokaza, određenim pisanim dokazima, koji su i grafološki vještačeni kako bi se utvrdilo je li riječ o rukopisu Srđana Mlađana. Upravo ti pisani dokazi dovedeni u korelaciju s iskazom ključnog svjedoka čine temelj optužnice protiv trostrukog ubojice iz Petrinje, koji je zbog svojih zločina postao poznat kao "sisački monstrum".

Kako smo doznali, Mlađan je na "meti" imao petero ljudi, od kojih su uglavnom svi "klijenti" policije i pravosuđa. Zanimljivo da je među njima bila i Srđanova supruga, Zagrepčanka Elija, koju je oženio u listopadu 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi. Njihova ljubav planula je dopisivanjem. Mlađan je godinama bio smješten na Odjelu posebnog nadzora kaznionice te je primao pisma obožavatelja. Među njima su bila i ona lijepe mlade trgovkinje.

Ime Srđana Mlađana još izaziva strah i trepet kod mnogih. Prvu žrtvu ubio je 1998. godine, kad je imao samo 16 godina. Bila je to njegova vršnjakinja Elizabeta Šubić. Bez ikakva povoda Mlađan ju je ubio hicima iz automatske puške s leđa 3. siječnja 1998. ispred ulaza u Osnovnu školu u Petrinji. Sve se odigralo samo 150 metara od kuće Šubićevih.

- Odlučio sam na tome mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi - priznao je kasnije Mlađan svirepi zločin bez motiva.

Nakon što je iz strojnice oca Mladena ispalio u Elizabetu dva smrtonosna hica - jedan u vrat i drugi u glavu, vratio se autobusom u Sisak.

'Vidimo se u paklu!'

Kao i Elizabetu, i umirovljenika Petra Jančića (61) iz Siska ubio je samo zato što se zatekao u krivo vrijeme na krivome mjestu. Jančić mu je bio susjed, a dočekao ga je pred ulazom u garažu, gdje je u njega iz očeve puške ispalio tri hica. Tko zna do kada bi maloljetni monstrum nastavio ubijati da u pljački Sisačke banke, koju je počinio samo pedeset metara od svoje kuće nedugo nakon drugog ubojstva, nije učinio pogrešku zbog koje su ga policajci otkrili. Zbog dvostrukog ubojstva, pokušaja ubojstva i pljačke banke osuđen je na deset godina maloljetničkog zatvora.

Sucu koji mu je izricao kaznu je zaprijetio: "Vidimo se u paklu!". Uzornim ponašanjem iza rešetaka zaradio je slobodne vikende. Na jednom od slobodnih vikenda u veljači 2002., maskiran crnom kapom s prorezima i naoružan pištoljem, zaprijetio je službenici Sisačke banke u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu i pobjegao s 80.300 kuna.

Oko 19.45 sati tri policajca, među kojima je bio i Milenko Vranjković, došli su pred zgradu u Ulici Ante Jakšića 22 na dojavu da bi Mlađan mogao biti u stanu na četvrtom katu. Pozvonili su, ali nitko nije odgovarao. Vranjković je sam krenuo prema prizemlju i sreo Mlađana koji se vraćao iz trgovine. Pokazao mu je isprave i tražio od njega osobnu iskaznicu. Mlađan je izvadio Berettu kalibra 9 milimetara i pucao u policajca. Prvi hitac ga je ubio. Ukrao je službeni pištolj i pobjegao u Maksimir, gdje je upao u stan i uzeo troje taoca. Nakon višesatnih pregovora ipak se mirno predao policiji.

Iz zatvora je trebao izaći 2027. godine, no ako ga ponovno osude, provest će još neko vrijeme iza rešetaka.