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Na Njuškalu možete kupiti tvornicu u Belišću: Vaša je za 'samo' 19 milijuna eura...

Piše 24sata,
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Na Njuškalu možete kupiti tvornicu u Belišću: Vaša je za 'samo' 19 milijuna eura...
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Foto: Njuškalo
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Tvornica je prestala s radom u studenom nakon 65 godina poslovanja.

Nesvakidašnja ponuda pojavila se na Njuškalu. Naime, oglašava se nekadašnja Tvornica papira Belišće za 19 milijuna eura. Tvornica je prestala s radom u studenom nakon 65. godina poslovanja. 

Foto: Njuškalo

 - Zemljište se nalazi u postojećoj industrijskoj zoni i ima odličnu povezanost s ključnim prometnim pravcima. Čvorište autoceste A5 udaljeno je 15 km, Osijek 35 km, dok su Zagreb (300 km) i Budimpešta (250 km) lako dostupni autocestom. Ova pozicija omogućuje kvalitetnu povezanost s domaćim i međunarodnim tržištima, što lokaciju čini pogodnom za logistiku i distribuciju. Ukupna površina zemljišta iznosi 255.000 m2, što pruža značajan potencijal za daljnji razvoj. Na lokaciji se nalazi 13.725 m2 postojećih objekata koji omogućuju fleksibilno korištenje - stoji u oglasu.

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Tvornicu papira Belišće je još 2015. godine preuzela kompanija DS Smith, koja je održavala proizvodnju sve dok nju nije preuzeo američki International Paper. Kako oni već imaju proizvodnju papira u Europi, ova im tvornica nije profitabilna.

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