Na poštanskom tržištu nikad više paketa, porasli i prihodi

Najveći do sada rast usluga u jednom tromjesečju predvodi nikad više paketa

Na hrvatskom poštanskom tržištu u 2025. ukupni prihodi su u odnosu na 2024. porasli 10,7 posto, na 403 milijuna eura, čemu je znatno pridonio zadnji kvartal te ukupno povećanje broja usluga, posebice paketskih, te manjim dijelom i korekcija cijena određenih usluga, iznose u petak iz regulatorne agencije HAKOM.

Za ukupne prihoda na poštanskom tržištu u 2025. iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) kažu da su rekordni, kao i prihodi u četvrtom tromjesečju 2025., koji su, po njihovim podacima, iznosili gotovo 110 milijuna eura. To je porast od 16 posto u odnosu na isto vrijeme 2024., te ujedno najveći prihod od obavljanja poštanskih usluga u jednom tromjesečju, ističu iz HAKOM-a.

- Podaci koje su HAKOM-u dostavili davatelji poštanskih usluga za četvrto tromjesečje 2025. potvrđuju nastavak višegodišnjih trendova na tržištu poštanskih usluga - daljnji pad količina u pismovnom prometu, uz istodobno snažan rast paketskih usluga te povećanje ukupnih prihoda. Dosadašnji trendovi upućuju na nastavak rasta paketskih usluga - komentiraju iz tog regulatora.

Najveći do sada rast usluga u jednom tromjesečju predvodi nikad više paketa. Iz HAKOM-a to potvrđuju i podacima da je u četvrtom tromjesečju 2025. ostvareno gotovo 71 milijun poštanskih usluga ili 10,1 posto više nego u istom razdoblju 2024., a pozitivan trend vidljiv je i u međunarodnom prometu, sa 6,6 milijuna usluga ili 14,3 posto više.

Rast usluga je, kažu iz HAKOM-a, potaknut povećanom distribucijom tiskanih medija, što od sredine 2025. obavlja HP-Hrvatska pošta, te posebice snažnim rastom broja paketa.

Samo u zadnjem tromjesečju 2025. paketa je bilo više od 19 milijuna, što je najviše do sada u jednom tromjesečju, i 15,4 posto više nego krajem 2024., a time su paketi u 2025. činili gotovo 27 posto svih poštanskih usluga.

U cijeloj 2025. poštanskih usluga realizirano je 262,7 milijuna usluga ili 3,3 posto više nego u 2024., pri čemu iz HAKOM-a napominju da je povećanje broja tiskanica i paketa "uspješno kompenziralo pad u pismovnom segmentu".

Iz HAKOM-a navode da je krajem 2025. u Hrvatskoj poštanske usluge pružalo 24 davatelja, od kojih Hrvatska pošta i dalje ima vodeću ulogu na tržištu s udjelom od 81 posto prema broju usluga i od 56,3 posto prema ostvarenom prihodu.

Svi oni nastavljaju ulagati u infrastrukturu i širenje mreže paketomata, čiji je broj u Hrvatskoj samo od rujna do prosinca 2025. porastao s 2.650 na 2.892 ili za oko devet posto samo u tom tromjesečju.

