Udar na TEMU i SHEIN! EU diže carine na pakete do 150 eura

Vijeće Europske unije službeno je dalo zeleno svjetlo novim pravilima o carinama za robu koja u Uniju stiže u malim pošiljkama, ponajviše putem internetske trgovine. Riječ je o velikoj promjeni jer takvi paketi dosad nisu podlijegali carinskim davanjima, što je, prema ocjeni Bruxellesa, stvaralo neravnopravan položaj za trgovce unutar EU.

Ministar financija Cipra Makis Keravnos poručio je: 'Kako globalna e-trgovina raste, carinska pravila EU moraju ići u korak s tim promjenama. Ukidanje zastarjelog izuzeća za male pošiljke pomoći će podržati poslovanje u EU i zatvoriti kanale za nesavjesne prodavače. Sada moramo odlučno krenuti naprijed u cjelokupnoj reformi carinskog sustava, što je ključni dio slagalice u nastojanju da EU postane konkurentniji i sigurniji.'

Ukida se prag od 150 eura

Postignuti dogovor briše dosadašnje oslobađanje od carine za pošiljke vrijednosti manje od 150 eura. Ubuduće će se carinska davanja odnositi na svu robu koja ulazi u EU, no puna primjena započet će kada proradi europski carinski informatički centar, koji je dio šire reforme carinskog sustava.

Očekuje se da bi taj centar trebao biti operativan do 2028. godine. Do tada su države članice dogovorile prijelazno rješenje.

Privremena pristojba od 3 eura

Od 1. srpnja 2026. uvodi se jedinstvena privremena carinska pristojba od 3 eura za proizvode u malim pošiljkama vrijednim ispod 150 eura koje se izravno šalju potrošačima u EU.

Važan detalj: iznos će se obračunavati po svakoj kategoriji proizvoda u paketu, prema tarifnim podkategorijama. To znači da, primjerice, ako pošiljka sadrži jednu majicu i dvoje hlača, budući da pripadaju različitim tarifnim podkategorijama, smatra se da se radi o dvjema vrstama proizvoda. U tom slučaju carina bi iznosila 6 eura.

Ova privremena mjera primjenjivat će se od 1. srpnja 2026. do 1. srpnja 2028., uz mogućnost produljenja ako bude potrebno. Nakon što novi carinski informatički centar počne s radom, privremena pristojba bit će zamijenjena redovnim carinskim stopama.

Bruxelles očekuje da će novi sustav ojačati i proračun EU i nacionalne javne financije, jer su carinske pristojbe tradicionalni izvor prihoda Unije, dok države članice zadržavaju dio naplaćenih sredstava za pokrivanje troškova prikupljanja.

Naglašava se i da je ova mjera odvojena od prijedloga tzv. 'naknade za obrtnike', o kojoj se još raspravlja u sklopu paketa carinske reforme.

Eksplozija online kupovine

Prema podacima Europska komisija, broj malih paketa koji pristižu u EU udvostručuje se svake godine od 2022. Samo tijekom 2024. u Uniju je stiglo 4,6 milijardi takvih pošiljki, a čak 91 posto dolazi iz Kine.

Šire gledano, EU je usred opsežne reforme carinskog sustava kako bi se prilagodila snažnom rastu trgovinskih tokova, rascjepkanim nacionalnim pravilima, eksploziji e-trgovine i promjenama u geopolitičkom okruženju. Pregovori između Vijeća i Europskog parlamenta o cijelom paketu reforme, uključujući uspostavu novog carinskog tijela i informatičkog centra, još su u tijeku.