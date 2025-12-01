Na Rebru operiraju srce bez otvaranja prsnog koša. Doktor za 24sata otkrio što planiraju

KBC Zagreb razvio je minimalno invazivni program operacija srčanih zalistaka još prije dvadeset godina, a posljednje dvije godine intenzivno se provodi endoskopska kirurgija, zahvati na srcu bez otvaranja prsnog koša. Predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović u razgovoru za 24sata objasnio je da se tim pristupom čuva koštani integritet prsnog koša, bez potpunog otvaranja prsne kosti, čime se izbjegava rezanje kosti koje može biti uzrok morbiditeta (apsolutni ili relativni broj oboljenja u određenog grupi za određeno vrijeme).

- Pacijent se nakon otpusta iz bolnice oporavlja brže i s manje komplikacija. Radi se o kompleksnim operacijama što je zahvat poštedniji, to je tehnički zahtjevniji. Evo danas sam izveo jednu takvu operaciju koja je završila u 13 sati, dok neke znaju trajati i od četiri do sedam sati. Operacija se izvodi rezom od 3 do 4 centimetra između rebara u desnoj pazušnoj liniji, gdje se uvodi 3D kamera. Kirurg uz pomoć 3D naočala operira gledajući u ekran, srce se ne vidi direktno, već se koriste specijalni instrumenti i skupa oprema koju su omogućili ravnateljstvo bolnice i Ministarstvo zdravstva. Ključno je da kirurg u ovakvoj kirurgiji ne radi samostalno, nego unutar multidisciplinarnih timova - kazao nam je prof. Gašparović.

Endoskopske zahvate na srcu u KBC-u rade već dvije godine i do sada ih je izvedeno 60, a program je teško održavati i razvijati jer vrhunski rezultati ovise, kaže, o volumenu. Za centar koji želi postati referentni u rekonstrukciji mitralnog zaliska potrebno je najmanje 25 zahvata godišnje po operateru.

U dvije godine 60 zahvata

- U protekle dvije godine kod nas je izvedeno 60 endoskopskih zahvata, uz dodatne zahvate koji nisu endoskopski. U mojoj praksi oko dvije trećine operacija e endoskopsko, no kompleksni slučajevi poput više zahvaćenih zalistaka ili potrebe za bypassom i dalje zahtijevaju otvaranje prsnog koša. Minimalno invazivna kirurgija primjenjuje se kod specifičnog segmenta bolesnika, dok oni s višesustavnim problemima, trima zaliscima ili potrebu za bypassom nisu kandidati za takav pristup. U terminalnoj fazi bolesti, kad je rizik visok, često je potrebno učiniti jednostavniji zahvat, jer su minimalno invazivne metode tada previše delikatne i dugotrajne. Važno je naglasiti da pacijent ne treba čekati da bolest uznapreduje, jer što dulje traje rizik je veći - istaknuo je dr. Gašparović.

KBC Zagreb je također, navodi, jedini centar u Hrvatskoj koji izvodi minimalno invazivne operacije srca kod djece, pri čemu je do sada više od 110 djece operirano bez rezanja prsne kosti.

- Prekid koštanog integriteta uvijek predstavlja prijelom, stoga ovakav pristup donosi veliku korist najmlađim bolesnicima. Uz to, KBC Zagreb je jedini centar koji izvodi autotransplantacije srčanih zalistaka, presađivanje vlastitog zaliska s jedne na drugu poziciju. To je posebno vrijedno kod djece i adolescenata. Za razliku od odraslih, kod kojih se može ugraditi mehanički ili umjetni zalistak, kod djece bi takav zalistak brzo postao premalen. Autotransplantiran zalistak je živo tkivo i raste proporcionalno rastu djeteta - kaže.

Dr. Hrvoje Gašparović najavljuje kako je bolnica u pripremi za uvođenje robotom Da Vinci potpomognute kirurgije srca, oblika endoskopske kirurgije u kojoj se umjesto klasičnih instrumenata koriste instrumenti spojeni s robotskim sustavom. Očekuje se da će ovaj program biti pokrenut u roku od nekoliko mjeseci. (mpš) 