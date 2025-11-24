Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Liječnici KBC-a Zagreb izveli su nevjerojatan zahvat prvi put - operirali su novorođenče dok je još bilo djelomično u maternici majke, spojeno na posteljicu i pupkovinu, kako bi mu spasili život. Tijekom carskog reza liječnici su izvadili samo glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe, a ostatak tijela ostao je u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice. Tako je tim dobio dragocjeno vrijeme za osiguravanje dišnog puta jer je beba na vratu imala golem tumor, veličine vlastite glavice, koji je potpuno zatvarao dišne putove.

Danas, mjesec i pol nakon zahvata, i majka i dijete su dobro. Bebu su pustili kući tri i pol tjedna nakon operacije, diše samostalno i smatraju je izliječenom. 24sata razgovarala su s mamom Anitom.

- Jako sam sretna i zahvalna jer nam je sinčić dobro - ispričala je za 24sata mama Anita koja je prije mjesec i pol rodila bebu koju su liječnici prvo na pola porodili da mu osiguraju dišne puteve jer je imao tumor na vratu veličine glavice.

Braci se posebno vesele dvije starije seke od tri i pet godina.

- Kćerima sam rekla da je braco malo bolestan i da je zato ostao u bolnici jer sam ja puštena tri dana nakon poroda. Rodila sam na Rebru pa su me prebacili u Petrovu i pustili nakon tri dana dok je sin ostao skoro mjesec dana u bolnici, a zadnji tjedan sam ja bila s njim. Seke su jako nježne prema njemu, pjevaju mu, vesele mu se i nema puno ljubomore - dodaje uz smijeh.

A iza mama Anite je izrazito stresno razdoblje. U 26. tjednu trudnoće, na redovnom ginekološkom pregledu, doživjela je šok kad je doznala da joj beba ima tumor.

- Nisam znala da takve dijagnoze uopće postoje u trudnoći. Brzo sam se sabrala i sve predala u Božje ruke. Na kraju je sve ispalo dobro, s minimalnim posljedicama. Nakon prvotnog šoka, nekako sam trudnoću provela u miru, nisam htjela da beba osjeti moju zabrinutost. Trudila sam se da se ne opterećujem mogućim negativnim ishodima. Nakon što je otkriven tumor, napravljen mi je magnet i tumor je potvrđen. Pitali su me želim li prekinuti trudnoću, a ja sam rekla da ne želim. Sazvan je konzilij, i dogovoreno je da će me redovito pratiti ultrazvukom iz tjedna u tjedan kako bi se vidjelo hoće li biti dodatnih komplikacija za srce i bubrege. Komplikacija, srećom, nije bilo. Tumor je rastao zajedno s bebom. Na početku su rekli da će, ako sve prođe bez komplikacija, napraviti ovu specifičnu vrstu poroda i tako je na kraju i bilo. Rodila sam na Rebru, u općoj anesteziji - ispričala je za 24sata mama Anita.

Sin, dodaje, sad diše samostalno.

- Ima minimalne posljedice i malo problema s hranjenjem, ali diše dobro. Voli spavati i ima malo problema s probavom dok se sve ne izregulira. Kad ga ne muči trbuh, miran je. Inače se osjećam jako dobro i zahvalna sam da je sve to iza nas, da polako hvatamo svoj ritam. Posljedice su minimalne i vjerujem da će se s vremenom sve ispraviti - kazala je na kraju.

Prof. prim. dr. sc. Vesna Elveđi Gašparović, voditeljica odjela babinjača, kazala je kako je fetus imao velik tumor na vratu veličine kao glavica.

- Tumor je ozbiljno kompromitirao disanje djeteta. Kolege s neuroradiologije uvelike su pomogli time što su nam rekli o kojem tumoru je riječ i što možemo učiniti da ga spasimo, da nakon rođenja može disati. Kontaktirali smo dr. Grizelj te dogovorili da napravimo zahvat na djetetu koje se djelomično rodilo, da se glava i vrat izvade dok je na pupkovini te da izvedemo zahvat i osiguramo djetetu disanje. Nekoliko smo se puta susretali s raznim opcijama što ako nešto ne uspije, razmatrali smo koje su nam druge varijante. U sali nas je bilo 20. Naš kompletan tim, od otorinolaringologije, kardijalne kirurgije, dječje kirurgije... Svi smo bili u sali. Preuzeli smo dijete nakon što smo ga do pola izvadili - opisala je dr. Elveđi Gašparović.

Od zahvata i porođaja prošlo je, kaže, malo više od mjesec dana.

- I mama i beba su dobro. Nama je važno u zahvatu bilo osigurati cirkulaciju krvi kroz posteljicu i pupkovinu jer smo na carski izvadili prvo samo glavu, vrat i dio toraksa. Dijete je bilo napola rođeno. Naš je zadatak bio osigurati protok kroz posteljicu tijekom intrauterinog života bebe da kolege za to vrijeme mogu osigurati dišne putove. Tu je bio rizik obilnijega krvarenja nego inače kod carskog reza. Sve smo uzeli u obzir i napravili smo to uspješno i dobro - kazala je.

Jedan od najtežih zahvata

Iz KBC-a Zagreb poručuju kako je riječ o jednom od najzahtjevnijih zahvata u hrvatskoj medicini.

Prema riječima doc. dr. sc. Davida Ozretića, tumor je već u trudnoći bio iznimno velik i prijetio je potpunim zatvaranjem dišnog puta.

- Znali smo da dijete nakon porođaja neće moći disati. Morali smo procijeniti odnos tumora i krvnih žila te isključiti mogućnost velikih krvarenja. Kad smo utvrdili da to nije slučaj, mogli smo ući u zahvat - rekao je.

Ključni trenutak bio je postupak u kojem su liječnici osigurali dišni put dok je dijete još bilo spojeno na pupkovinu i primalo kisik iz posteljice.

- Dijete još nije bilo rođeno, a mi smo mu već osigurali tubus u dušniku i omogućili udisanje. Tek nakon stabilizacije srčane aktivnosti dovršen je porođaj i prerezana pupkovina - objasnila je prof. dr. sc. Ruža Grizelj.

Nekoliko sati nakon porođaja uslijedila je i zahtjevna operacija potpunog odstranjenja tumora, koja je trajala više od dva sata.

- Operirati dijete staro samo dva sata iznimno je zahtjevno. Cilj nam je bio ukloniti tumor, a sačuvati sve vitalne funkcije: disanje, gutanje i poslije govor. Smatram da smo u tome uspjeli - rekao je prof. dr. sc. Drago Prgomet.

Histološki nalaz potvrdio je da je tumor potpuno odstranjen, a tumorski markeri su negativni.

- Dijete smatramo izliječenim, ali ćemo preventivno pratiti prve tri godine života. Jedanput godišnje radit ćemo MR cijelog tijela - dodaju liječnici.Tim je tijekom zahvata imao pripremljene sve scenarije.

- Imali smo plan A, B i C: od pokušaja intubacije, preko otvaranja dišnog puta na vratu, do pripreme za ECMO aparat. Nasreću, uspjeli smo već s prvom opcijom i dobili vrijeme za daljnje korake - otkrio je prof. dr. sc. Ratko Prstačić.

Prema riječima stručnjaka, riječ je o dobroćudnom tumoru s potencijalom zloćudnosti, no trenutačno nije potrebna dodatna terapija.

- Danas je to uistinu zdravo dijete - istaknuli su liječnici.

Ovakvi postupci izvode se samo u najvišim specijaliziranim centrima, i to samo jedanput ili dvaput godišnje na globalnoj razini.

- Dijete je bilo doslovno napola rođeno. Glava, vrat i dio prsnoga koša bili su izvan maternice, a ostatak tijela unutra. Morali smo održati protok krvi kroz posteljicu kako bismo osigurali vrijeme za spašavanje dišnih putova. Rizik za majku i dijete bio je velik, ali uspjeli smo - opisala je doc. dr. sc. Ana Hrkać Pustahija.

Više od mjesec dana nakon "čuda s Rebra", majka i dijete su kod kuće.

I ono najvažnije - dijete danas normalno diše i živi bez posljedica