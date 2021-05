Majka je dobro, i uskoro bi mogla na kućnu njegu, dok je beba već otišla svojoj kući - sretni je epilog, doznajemo, priče iz KBC-a Zagreb, u kojem su uspješno porodili bebu carskim rezom, dok je majka zaražena koronom bila na respiratoru. Beba je negativna na koronu.

Kako je za HRT ispričala prof.dr.sc. Gordana Pavliša, voditeljica Covid odjela na zagrebačkom Rebru, primili su na liječenje mladu ženu u 32. tjednu trudnoće, koja je imala jaku obostranu upalu pluća, i posljedično vrlo nisku razinu kisika u krvi i tkivu. Smještena je na odjel intenzivnog liječenja i odmah prikopčana na respirator.

Nova metoda za liječenje

- Kako je to bilo životno ugrožavajuće stanje i za ženu i za plod, odlučili smo u suradnji s kolegama ginekolozima iz Petrove bolnice završiti tu trudnoću carskim rezom. Srećom, dijete je rođeno zdravo, jako lijepo se oporavilo i napredovalo zahvaljujući našim neonatolozima i već je otpušteno kući na njegu. Majka se također potpuno oporavila i očekujemo da će idući tjedan ići kući, kazala je dr. Pavliša. Kako je pojasnila, budući da je bila riječ o životno ugrožavajućem stanju, odlučeno je da se ide s metodom koja još uvijek nije konvencionalna u zbrinjavanju Covid - bolesnika, ali se njome uspjelo spasiti majku, kao i dijete. Izvantjelesnom cirkulacijom, koristeći dijalizni aparat i jedan poseban filter, kod majke je smanjena citokinska oluja pluća. Riječ o stanju kojeg Covid izaziva u nemalom broju slučajeva, na plućima, kad, pojednostavljeno rečeno, tijelo napada samo sebe, i moguće su vrlo teške posljedice, odnosno fatalni ishod. Uz pomoć nefrologa, pulmolozi su na Rebru uspjeli “oluju” kod mlade rodilje stišati, čime su stabilizirali upalu. U prvih pet do sedam dana Covida, ispričala je pulmologinja dr. Pavliša, prevladava negativan utjecaj samog virusa na tkivo, osobito pluća. Nakon toga može doći do agresivne reakcije našeg imunološkog sustava, koja uzrokuje samooštećenje nekih organa.

Carskim je rezom dijete porođeno, a i majka se, doznajemo, vrlo dobro oporavlja u bolnici. Dr. Pavliša kaže da je vrlo hrabra te da niti u jednom trenutku nije gubila nadu za sebe ili svoje dijete. Uskoro bi s novorođenčetom mogla biti kod kuće.

I na Rebru puni kreveti

U srpnju prošle godine u Hrvatskoj je rođena prva beba čija je majka bila zaražena korona virusom. Na svijet je došla na Svetom Duhu u Zagrebu, porod je bio isplaniran do najsitnijih detalja, i sve je prošlo u redu. Trebalo je pripremiti sve kako se virus ne bi proširio bolnicom, i dječak je nakon samo sat i pol poroda došao na svijet te je mogao biti s majkom u sobi, gdje ga je i dojila s maskom na licu.

Dr. Pavliša napominje da su kapaciteti puni i na Covid odjelu KBC-a Zagreb. Imaju 48 kreveta za pozitivne na koronu, i još 18 kreveta za njih na intenzivnoj skrbi. I na Rebru se nadaju da će za dva tjedna stanje biti bolje, budući da hospitalizacija nastupa obično tjedan, do deset dana nakon početka infekcije.

Već se sad i u drugim bolnicama u kojima leže zaraženi osjeća manji pritisak, no o završetku trećega vala, koliko god to odgovaralo lokalnim izborima u nedjelju - nema govora. Plan je do kraja drugog tromjesečja cijepiti i više od 50 posto odrasle populacije , što bi, zajedno s onima koji su Covid preboljeli, trebalo poboljšati situaciju.