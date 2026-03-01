Obavijesti

News

Komentari 14
MASOVNO SPRDAJU URSULU

Na rubu trećeg svjetskog rata, EU: Sori, ne radimo za vikend

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Na rubu trećeg svjetskog rata, EU: Sori, ne radimo za vikend
50
Foto: Profimedia/Reuters

Ursula von der Leyen objavila je da saziva izvanredan sastanak u ponedjeljak. Ljudi je masovno sprdaju: 'A da odgodite za utorak? Što je, ne plaćaju vam radne nedjelje?'

Admiral

Amerika i Izrael napali su Iran u subotu. Izrael je objavio da je to bio njihov najveći napad u povijesti u kojem su koristili 200 aviona. Ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran je potom pokrenuo masovne osvetničke napade na Dubai, Bahrein, Katar... A zaprijetio je i još jačom, povijesnom odmazdom. Bliski Istok je na rubu sveopćeg rata, a EU ne radi za vikend. 

'NEMOJTE!' Trump: 'Iranci žele odmazdu: BOLJE IM JE DA TO NE RADE!'
Trump: 'Iranci žele odmazdu: BOLJE IM JE DA TO NE RADE!'

- S obzirom na aktualnu situaciju u Iranu, sazivam posebnu sjednicu Vijeća za sigurnost u ponedjeljak. Za regionalnu sigurnost i stabilnost od iznimne je važnosti da ne dođe do daljnje eskalacije kroz neopravdane napade Irana na partnere u regiji - napisala je u subotu šefica EU komisije Ursula von der Leyen na Twitteru. Ljudi su se počeli masovno sprdati.

Možda im ne plaćaju radne nedjelje

- Hoćete uskladiti sastanak s GDPR-om? Obavezno uključite sve potrebne regulative, akt o digitalnim uslugama, ne zaboravite ni regulativu koorporativne održivosti, zelene inicijative također - napisao je netko.

- Sve što morate znati o europskoj strategiji je u ovom tvitu. Sve. Ovo je institucija kojoj treba 48 sati i poseban sastanak da kaže apsolutno ništa - drugi je komentar.

- Počinje treći svjetski rat. EU: Sori. Ne radimo vikend.

- Možda da pričekate do utorak? Mislim da je u ponedjeljak u Španjolskoj nacionalni praznik.

- Iran je pokrenuo opći napad u regiji? Sori, nismo dobili mail. Nije naš radni vikend...

- Na rubu smo trećeg svjetskog rata, a vi pišete da će se hrpa birokrata sastati za 48 sati? Je li ovo moguće?

- Ponedjeljak? Da se zeznete vikend nekome?  Pa ovo je nevjerojatno.

- Do ponedjeljka može više ni ne bude sastanka. Ni interneta. Ni pola svijeta...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!
ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas
Ogromna eksplozija u Teheranu! Šire se prve snimke. Iran prijeti povijesnom odmazdom...
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ogromna eksplozija u Teheranu! Šire se prve snimke. Iran prijeti povijesnom odmazdom...

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026