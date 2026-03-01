Ursula von der Leyen objavila je da saziva izvanredan sastanak u ponedjeljak. Ljudi je masovno sprdaju: 'A da odgodite za utorak? Što je, ne plaćaju vam radne nedjelje?'
Na rubu trećeg svjetskog rata, EU: Sori, ne radimo za vikend
Amerika i Izrael napali su Iran u subotu. Izrael je objavio da je to bio njihov najveći napad u povijesti u kojem su koristili 200 aviona. Ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran je potom pokrenuo masovne osvetničke napade na Dubai, Bahrein, Katar... A zaprijetio je i još jačom, povijesnom odmazdom. Bliski Istok je na rubu sveopćeg rata, a EU ne radi za vikend.
- S obzirom na aktualnu situaciju u Iranu, sazivam posebnu sjednicu Vijeća za sigurnost u ponedjeljak. Za regionalnu sigurnost i stabilnost od iznimne je važnosti da ne dođe do daljnje eskalacije kroz neopravdane napade Irana na partnere u regiji - napisala je u subotu šefica EU komisije Ursula von der Leyen na Twitteru. Ljudi su se počeli masovno sprdati.
Možda im ne plaćaju radne nedjelje
- Hoćete uskladiti sastanak s GDPR-om? Obavezno uključite sve potrebne regulative, akt o digitalnim uslugama, ne zaboravite ni regulativu koorporativne održivosti, zelene inicijative također - napisao je netko.
- Sve što morate znati o europskoj strategiji je u ovom tvitu. Sve. Ovo je institucija kojoj treba 48 sati i poseban sastanak da kaže apsolutno ništa - drugi je komentar.
- Počinje treći svjetski rat. EU: Sori. Ne radimo vikend.
- Možda da pričekate do utorak? Mislim da je u ponedjeljak u Španjolskoj nacionalni praznik.
- Iran je pokrenuo opći napad u regiji? Sori, nismo dobili mail. Nije naš radni vikend...
- Na rubu smo trećeg svjetskog rata, a vi pišete da će se hrpa birokrata sastati za 48 sati? Je li ovo moguće?
- Ponedjeljak? Da se zeznete vikend nekome? Pa ovo je nevjerojatno.
- Do ponedjeljka može više ni ne bude sastanka. Ni interneta. Ni pola svijeta...
