Tonyjeve kosti vozio je u bijeloj Škodi? Svjedok: Rekao je da mu treba neki auto na mjesec dana

Marinu poznajem jer smo bili susjedi u Samoboru gdje moj sin ima autopraonicu. Jednom me pitala mogu li oprati auto njezinu bivšem suprugu i tad sam upoznao Wernera, prisjećao se G. M. svojega poznanstva s Nijemcem Wernerom Trautmannom (58) i Marinom Šnajder (62), optuženima za teško ubojstvo Tonka Zeca (58).

Svjedok je dodao da mu je Werner rekao da živi u hotelu u Velikoj Gorici i ima firmu u Njemačkoj. U nekoliko navrata posudio mu je 200-300 eura.

- Ništa od toga mi nije vratio. Tražio je da mu sredim neki auto na mjesec dana pa sam posudio od prijatelja bijelu Škodu Octaviju. Dogovor je bio da plati 600 eura za to. Na kraju sam ja prijatelju dao svojih 600 eura. Taj je auto zaplijenila policija, no kasnije su ga uhitili - rekao je svjedok. Tužiteljstvo sumnja da je automobil Werneru trebao kako bi 23. veljače 2024. prevezao dio posmrtnih ostataka žrtve iz Domaslovca, gdje su bili zakopani, do jezera Orešje.

Iako se na sudu nije mogao sjetiti točnog iznosa koji mu Werner duguje, na ispitivanju u istrazi rekao je da je riječ o 1300 eura te da je to imao zapisano na jednom papiriću.

Sud je na raspravu po zvao i Marininog supruga te zajedničku kćer Wernera i Marine koji su u istrazi koristili zakonsku blagodat te nisu svjedočili protiv bliskog člana obitelji. Tu su zakonsku mogućnost ponovno iskoristili i na sudu.

Bivše supružnike velikogoričko tužiteljstvo tereti da su u veljači 2022., s tri udarca tupotvrdim predmetom usmrtili Dubrovčanina, poznatijega kao Tony Gerard, kako bi prikrili nezakonitu prodaju njegove nekretnine za 400.000 eura.

Kako bi prikrili zločin, navodi tužiteljstvo, zakopali su tijelo žrtve u šipražju blizu glavne ceste u Domaslovcu, odakle je 23. veljače 2024. Trautmann, u dogovoru sa Šnajder, dio posmrtnih ostataka žrtve prevezao automobilom s te lokacije u šumski predio na jezeru Orešje. Tamo je prije pripremio rupu u koju je ubacio kosti i prekrio ih raslinjem. Nije znao da istražitelji tajno prate svaki njegov korak.

Kako bi se dokopali nekretnina žrtve, smatra tužiteljstvo, Šnajder je prvo sredinom prosinca 2021. godine krivotvorila punomoći kojima je žrtva ovlašćuje da proda njegove nekretnine u Dubrovniku te je sastavila lažni ugovor o doživotnom uzdržavanju žrtve, prema kojem u trenutku njegove smrti sve njegove nekretnine u Dubrovniku i sav novac pripadaju njoj.

S tim lažnim dokumentima Trautmann i Šnajder prodali su Gerardov poslovni prostor u Dubrovniku za 400.000 eura dvojici ugostitelja. Oboje tvrde da nisu krivi.