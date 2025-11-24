Na suđenju Mamićima nitko od svjedoka nije se pojavio. Sudac: 'Tražit ćemo da ih privedu...'

Ni jedan od četiri pozvana svjedoka nije se pojavio u osječkom Županijskom sudu na suđenju Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću, iako se radi o svjedocima koje je pozvala obrana optuženih. Zapravo se jedino pozvani Nikola Polak ispričao sudu zbog nedolaska jer ima zdravstvenih problema. Ostali su pozive izignorirali, a to je razljutilo predsjednika sudskog vijeća Davora Mitrovića koji je najavio da će od policije zatražiti privođenje svjedoka koji se nisu odazvali pozivu.

- Niti jedan drugi pozvani svjedok nije opravdao svoj nedolazak, što su obvezni učiniti, pa ćemo već za sljedeću raspravu u ponedjeljak, 2. prosinca, tražiti policijsko privođenje svjedoka koji se do sada nisu odazvali našim opetovanim pozivima - rekao je sudac Mitrović dodajući kako će idućeg tjedna na klupu za svjedoka sjesti i Nikky Arthur Vuksan koji je također bio jedan od optuženika u ovom predmetu, ali se među prvima odlučio nagoditi s USKOK-om priznavši djela koja mu se stavljaju na teret. Nagodio se s tužiteljem još u listopadu 2023. godine i dobio godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina.

Činjenica da je bio optužen i da je priznao djela Vuksana ne onemogućavaju da svjedoči pa bi on mogao biti jedan od važnijih svjedoka u ovom kaznenom postupku. Odvjetnik Zdravka Mamića, Filip Glavaš, zatražio je od sudskog vijeća da se tonski snima Vuksanovo svjedočenje te da poslije bude uneseno u zapisnik, što je sudac i odobrio.