Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

U sklopu jutrošnje akcije USKOK-a u kojoj je obuhvaćen veći broj osoba iz Hrvatskih šuma i nekoliko tvrtki, 24sata neslužbeno doznaju kako je istragom obuhvaćena i tvrtka Slavonija drvna industrija d.o.o.

Riječ je o tvrtki koja je prošle godine imala 327 zaposlenih, čija je prosječna neto plaća bila 1.176 eura. Ukupni prihodi tvrtke prošle godine bili su 28.517.900 eura, a neto dobit 2.939.800 eura.

Više o akciji USKOK-a čitajte ovdje!

Direktorica tvrtke je Martina Ravlić Marijanović koja je inače očevu tvrtku preuzela s nepunih 30 godina, nedugo nakon završetka školovanja, na kojem se pripremala za preuzimanje obiteljskog posla.

Martina je 2017. ušla među top pet poduzetnika godine. Interes javnosti izazvala je 2023. godine svojim neobičnim i spektakularnim vjenčanjem na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena.

Nedavno se također našla u javnosti kada je na proslavu 18. rođendana svoje kćeri dovela Maju Šuput.

Također, kako neslužbeno doznajemo Martinin otac Mato Ravlić koji je osnivač tvrtke Slavonija DI bio jedan od aktera sastanaka između HGK i HŠ koje Državna revizija spominje u svom nalazu, a na kojem se dogovarala cijena trupaca prema revizorima nepoznatom ključu.