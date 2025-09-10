Obavijesti

DIREKTORICA FIRME

Na svadbi joj bili Brena i Grašo: Ovo je slavonska poduzetnica čiju tvrtku istražuje USKOK!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Privatni album

Martina Ravlić Marijanović očevu tvrtku preuzela je s nepunih 30 godina. Na svadbi su joj pjevali Lepa Brena i Petar Grašo, a kćeri je za 18. rođendan organizirala privatni koncert Maje Šuput

U sklopu jutrošnje akcije USKOK-a u kojoj je obuhvaćen veći broj osoba iz Hrvatskih šuma i nekoliko tvrtki, 24sata neslužbeno doznaju kako je istragom obuhvaćena i tvrtka Slavonija drvna industrija d.o.o.

Riječ je o tvrtki koja je prošle godine imala 327 zaposlenih, čija je prosječna neto plaća bila 1.176 eura. Ukupni prihodi tvrtke prošle godine bili su 28.517.900 eura, a neto dobit 2.939.800 eura. 

Direktorica tvrtke je Martina Ravlić Marijanović koja je inače očevu tvrtku preuzela s nepunih 30 godina, nedugo nakon završetka školovanja, na kojem se pripremala za preuzimanje obiteljskog posla.

Martina je 2017. ušla među top pet poduzetnika godine. Interes javnosti izazvala je 2023. godine svojim neobičnim i spektakularnim vjenčanjem na kojem su pjevali Petar Grašo i Lepa Brena.

Nedavno se također našla u javnosti kada je na proslavu 18. rođendana svoje kćeri dovela Maju Šuput. 

Također, kako neslužbeno doznajemo Martinin otac Mato Ravlić koji je osnivač tvrtke Slavonija DI  bio jedan od aktera sastanaka između HGK i HŠ koje Državna revizija spominje u svom nalazu, a na kojem se dogovarala cijena trupaca prema revizorima nepoznatom ključu.

