Na terenu vatrogasci, policija, HGSS... Traže trećeg nestalog

Spasilačke službe su cijelu noć tražile posljednjeg nestalog u požaru HE Dubrovnik. Potraga je bila proširena na područje od poluotoka Prevlake do otoka Sveti Andrija.

- Nažalost, još uvijek nema rezultata, kazao je načelnik Dubrovačko-neretvanske policijske uprave, Ivan Pavličević.

U potragu su uključeni policijski službenici, pripadnici HGSS-a, vatrogasci i ronioci. Pomaže im i policijski helikopter, a u akciji traganja su i dronovi HGSS-a ali i brojni mještani, prijatelji i obitelj nestaloga.

Na terenu je ukupno 35 vatrogasaca, a uz županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, aktivni su pripadnici JVP Dubrovački vatrogasci s 1 vatrogascem, JVP Konavle i DVD Mravinjac s po 4 vatrogasca, DVD Orašac sa 7 vatrogasaca, DVD Župa Dubrovačka sa 16 vatrogasaca te DVD Čilipi s 2 vatrogasca, piše Hrvatska vatrogasna zajednica.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Fokus potrage u nedjelju okrenut je prema otvorenom moru oko Mrkana, Supetra i Bobare, ali i šire, jer se vrijeme konačno smirilo, pao je vjetar, nema ni jakih valova, pa će danas svaka akcija biti moguća, piše Dubrovački vjesnik.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U stravičnoj eksploziji u hidroelektrani Plat u četvrtak, nestala su trojica radnika HEP Proizvodnje. Tijela dvojice nestalih Ivice Zvrka (47) i Mata Maškarića (35) pronađena su u odvodnom kanalu, no za trećim nestalim djelatnikom Davorom Pozniakom još uvijek se traga. Detalje nesreće prepričao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović, koji je ušao u kanal tunela kako bi spasili trojicu nestalih.

- Do radnika je brzo došao jedan dimni val. Spustili su se na najniži dio i pokušali što dulje izdržati. Dotok vode je i tad bio velik, no oni su vjerojatno skočili u nju iako su valjda bili svjesni da je upitno hoće li uopće preživjeti - objasnio je, istaknuvši kako mu je to bila najteža intervencija u životu.

Za stradalima u eksploziji opraštaju se obitelj i bližnji, još nesvjesni tragedije koja ih je snašla.

- Strašan je ovo osjećaj, a ne mogu niti zamisliti kako je njegovoj majci, obitelji. I danas čekam da pošalje poruku, da se javi ili ga krenem zvati i onda shvatim da ga više nema, kroz suze nam je ispričala Marija Puškarić (33), djevojka stradalog djelatnika HE Dubrovnik Mate Maškarića.

- Pozdravili smo se kad je krenuo. Malo kasnije smo se čuli porukama, a oko 9.15 sati poslala sam mu zadnju poruku. Nije bio aktivan, nije ju vidio, pretpostavila sam da radi. A onda smo nakon 20 minuta doznali za tragediju... Otišla sam na Hitnu, zvala njegovu majku, došao je i moj brat. Ali nitko mi nije znao reći ni što se dogodilo ni gdje je Mato, ni meni ni njegovima. To je bilo možda i najgore u tim trenucima - ispričala je Marija.