Na Učki snimili risa, nije ga bilo preko 40 godina: 'Velika zvijer'

Iz Parka prirode Učka javljaju da su na kamerama uočili risa kojeg, na tom području, nije bilo od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća.

- Na snimkama naših kamera, u šumama Ćićarije, nedavno se pojavio - ris! U evidenciji Javne ustanove Park prirode Učka, koja je osnovana 1999. godine, do sada nisu postojali službeni zapisi o prisutnosti risa na ovom području, a posljednji nalazi datiraju u sredinu 1980-ih godina - kažu pa dodaju:

- Porast populacije risa u Hrvatskoj i susjednim zemljama rezultat je proaktivnih mjera očuvanja prirode te sustavnog rada na održavanju, povećanju i reintrodukciji jedinki i vrsta koje su od velikog značaja za ekosustav.

Foto: Park prirode Učka

Navode kako se područje Učke i Ćićarije pokazalo poželjnim staništem za brojne biljne i životinjske vrste.

- Iskreno se nadamo da će ono uskoro postati dom i ove, strogo zaštićene i iznimno rijetke, 'velike zvijeri'. Do tada s veseljem i uzbuđenjem očekujemo nove šetnje i poziranje pred kamerama - kažu iz Parka prirode Učka.

Foto: Park prirode Učka

Obični ris, ili euroazijski ris je najveća mačka u Europi pa i na hrvatskom tlu. To je vrsta iz roda risova unutar porodice mačaka. Duljina mu je od 80 do 130 centimetra. Mužjaci teže do 30 kila, a ženke do 21 kile. Visoki su od 55 do 75 centimetara.