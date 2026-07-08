Na vanjskim bazenima Mladost otkrili legionelu: 'Zatvoreni su do daljnjega. Čekamo nalaze!'

Vanjski bazeni Sportskog parka Mladost privremeno su zatvoreni nakon što je u vodi utvrđena prisutnost bakterije legionele te povišena razina trihalometana, piše HRT Radio Sljeme.

Prema rezultatima analize Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", na malom bazenu i dječjem prskalištu utvrđena je prisutnost bakterije Legionella, dok je na velikom bazenu zabilježena povišena razina trihalometana. Zbog toga su vanjski bazeni Sportskog parka Mladost privremeno zatvoreni za posjetitelje.

Nadležne službe provest će sve propisane postupke kako bi se otklonili utvrđeni nedostaci, nakon čega će voda ponovno biti uzorkovana i poslana na analizu. Bazeni će biti ponovno otvoreni čim novo ispitivanje potvrdi da je voda zdravstveno ispravna.

Iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima poručuju kako su svi ostali gradski bazeni pod njihovim upravljanjem otvoreni za građane te da je voda na njima zdravstveno ispravna.

Ovo nije prvi puta da su se pojavili negativni nalazi, no nikada nije bila neispravna voda na vanjskim bazenima.

- Čim smo dobili nalaz u tijeku jučerašnje večeri, oba bazena su ispražnjena, oprani su, i bazeni su nanovo napunjeni. Sa sutrašnjim danom dolazi ponovno uzimanje uzorka bazenske ispravnosti, zdravstvene ispravnosti vode i čekamo nalaze. Veliki bazen je u planu za trihalometane, nalazi u roku od 72 sata, a za legionelu čekamo nalaze do devet dana, izjavio je Boris Dujmić, ravnatelj Ustanove Upravljanje sportskim objektima za HRT.