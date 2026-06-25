VRUĆINE U ZAGREBU Evo gdje se možete besplatno rashladiti za vikend, od muzeja do knjižnica

Zbog toplinskog vala koji je zahvatio Hrvatsku, Grad Zagreb ovog je vikenda građanima omogućio besplatan ulaz na sve gradske bazene te u brojne klimatizirane muzeje, galerije i knjižnice kako bi se mogli rashladiti tijekom visokih temperatura. Bez naplate ulaznica bit će otvoreni Muzej suvremene umjetnosti, Arheološki muzej, Etnografski muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, galerijski prostor 'Školica za pet' Hrvatskog školskog muzeja u Hebrangovoj 5 te Muzej grada Zagreba, čiji je prostor djelomično klimatiziran.

Građanima će na raspolaganju biti i Knjižnice grada Zagreba na 42 lokacije u svim gradskim četvrtima. Većina knjižnica je klimatizirana, a tijekom ljeta nude prostor za boravak, čitanje i sudjelovanje u raznim programima.

Besplatno će se moći koristiti i svi gradski bazeni, sukladno njihovu radnom vremenu. Grad podsjeća i da je građanima dostupno 197 javnih zdenaca s pitkom vodom raspoređenih diljem Zagreba, a najbliži zdenac moguće je pronaći putem interaktivne karte na mrežnim stranicama Grada.

- Tijekom toplinskog vala važno nam je građanima osigurati što više dostupnih mjesta na kojima se mogu rashladiti i skloniti od visokih temperatura. Zato smo ovog vikenda omogućili besplatan ulaz na gradske bazene, kao i u niz klimatiziranih kulturnih ustanova. Pozivam građane da iskoriste ove mogućnosti da se rashlade te da se pridržavaju preporuka stručnjaka o zaštiti zdravlja tijekom velikih vrućina - poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Iz Grada Zagreba pozivaju građane da tijekom razdoblja visokih temperatura koriste dostupne mogućnosti za rashlađenje te prate preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o zaštiti zdravlja tijekom vrućina.