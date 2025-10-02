Na Zavižanu je pao snijeg!

Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu, napisali su u četvrtak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda te su upalili crveni meteoalarm za područje Kvarnerića.

Ondje se očekuje jaka i vrlo jaka olujna bura. Udari vjetra bit će od 65 pa do 150 kilometara na sat.

Kamera postavljena na zidu planinarskog doma Zavižan zabilježila je prve pahulje snijega. Sve se nalazi prekriveno oblacima i doslovno bijelo od mraza. Temperatura ondje je -1 stupanj.

Foto: webcam

- U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj lokalno malo kiše, u najvišim predjelima i poneka pahulja snijega - navode iz DHMZ-a.

Niti u petak neće biti poboljšanja vremena. Temperature su, navode, prave jesenske.

- Bit će pretežno sunčano. Osobito na Jadranu i dalje vjetrovito uz jaku i olujnu, u Dalmaciji na udare i orkansku buru. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će prema kraju dana slabjeti. Minimalna temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu od 9 do 12, a maksimalna između 9 i 13, na Jadranu 16 i 18 °C - navode meteorolozi.