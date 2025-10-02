Obavijesti

PRVE PAHULJE

Na Zavižanu je pao snijeg!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Foto: webcam

Kamera postavljena na zidu planinarskog doma Zavižan zabilježila je prve pahulje snijega. Sve se nalazi prekriveno oblacima i doslovno bijelo od mraza. Temperatura ondje je -1 stupanj

Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu, napisali su u četvrtak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda te su upalili crveni meteoalarm za područje Kvarnerića.

KIŠA I GRMLJAVINSKO NEVRIJEME Crveni alarm zbog olujne bure: U najvišem gorju moguć snijeg!
Ondje se očekuje jaka i vrlo jaka olujna bura. Udari vjetra bit će od 65 pa do 150 kilometara na sat. 

Foto: webcam

- U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj lokalno malo kiše, u najvišim predjelima i poneka pahulja snijega - navode iz DHMZ-a.

UTEGLA SE FOTO Lille prkosi buri: Podigla je temperaturu fotografijom u crnom kožnom korzetu
FOTO Lille prkosi buri: Podigla je temperaturu fotografijom u crnom kožnom korzetu

Niti u petak neće biti poboljšanja vremena. Temperature su, navode, prave jesenske.

- Bit će pretežno sunčano. Osobito na Jadranu i dalje vjetrovito uz jaku i olujnu, u Dalmaciji na udare i orkansku buru. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će prema kraju dana slabjeti. Minimalna temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu od 9 do 12, a maksimalna između 9 i 13, na Jadranu 16 i 18 °C - navode meteorolozi.

