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STRAVA U PROMETU

Na zebri u Karlovcu autom udario djevojku (23). Policija: 'Teško je ozlijeđena...'

Piše 24sata,
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Na zebri u Karlovcu autom udario djevojku (23). Policija: 'Teško je ozlijeđena...'
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Protiv 65-godišnjeg vozača bit će nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće

U Karlovcu je u petak u prometnoj nesreći teško ozlijeđena pješakinja (23) nakon što je na nju na pješačkom prijelazu naletio osobni automobil. Nesreća se dogodila u 19:30 sati u Ulici Banija, javlja Policijska uprava karlovačka.

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Prema policijskom izvješću, osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac (65). On se pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom koja bi mu omogućila da zaustavi vozilo i propusti pješakinju koja je već stupila na prijelaz.

Zbog toga je automobilom udario 23-godišnjakinju.

Pješakinja je u nesreći zadobila teške ozljede. Protiv 65-godišnjeg vozača bit će nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.

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