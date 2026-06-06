Na zebri u Karlovcu autom udario djevojku (23). Policija: 'Teško je ozlijeđena...'

U Karlovcu je u petak u prometnoj nesreći teško ozlijeđena pješakinja (23) nakon što je na nju na pješačkom prijelazu naletio osobni automobil. Nesreća se dogodila u 19:30 sati u Ulici Banija, javlja Policijska uprava karlovačka.

Prema policijskom izvješću, osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravljao je muškarac (65). On se pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom koja bi mu omogućila da zaustavi vozilo i propusti pješakinju koja je već stupila na prijelaz.

Zbog toga je automobilom udario 23-godišnjakinju.

Pješakinja je u nesreći zadobila teške ozljede. Protiv 65-godišnjeg vozača bit će nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.