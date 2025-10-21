Obavijesti

AKCIJA INSPEKTORATA

Na Zrću će ukloniti čak 124 bespravna objekta, mještani su zadovoljni: 'Treba porušiti sve'

Piše Ivan Štengl,
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Uklanjanje će se provoditi putem treće osobe na trošak vlasnika, a vrijednost radova procijenjena je na gotovo 720 tisuća eura.

Na plaži Zrće u Novalji u sljedeća tri tjedna bit će uklonjeno 124 bespravno sagrađena objekta, priopćio je u utorak Državni inspektorat ističući da je riječ o rezultatu višemjesečnog postupanja građevinske inspekcije na jednoj od najpoznatijih turističkih lokacija u Hrvatskoj.

- Treba porušiti sve do kraja, sve do kraja. I treba vratiti goste normalne, a ne ovi divljaci puni droge i alkohola - kaže za RTL Danas stanovnik Novalje, a Slovenac Franc sa suprugom ima kuću u susjednom Gajcu.

- To je stvar inspekcije, pravne države. Stvar je jasna. Znači, red je red. Ako nema reda, nema reda.

Od ukupnog broja, 119 građevina nalazi se unutar kampa, dok se pet odnosi na bespravno izgrađene objekte ugostiteljske namjene. Građevinska inspekcija utvrdila je da su objekti sagrađeni bez pravomoćne građevinske dozvole izvan građevinskog područja, pa su donesena rješenja o njihovu uklanjanju.

- Ne može bolje, evo kratko i jasno. Neka bude red u državi i to je sve. Neka bude red. pozdravljam akciju apsolutno - kaže Miljenko iz Novalje.

Uklanjanje će se provoditi putem treće osobe na trošak vlasnika, a vrijednost radova procijenjena je na gotovo 720 tisuća eura.

Državni inspektorat najavio je da će se bespravno izgrađeni objekti uklanjati i u drugim dijelovima otoka Paga. Do kraja studenoga u uvali Paladinka bit će srušeno 60 različitih građevina unutar kampa, među kojima su kuće s bazenima, skladišne građevine i potporni zidovi, također izgrađeni bez dozvola na šumskom zemljištu.

Martin Varenina, pročelnik OU za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije pojasnio je stanje na terenu.

- Na predmetnom području nalaze se tri objekta koja su legalizirana u sklopu projekta legalizacije dok ostali objekti, prema našim saznanjima, nemaju valjane akte za gradnju.

U Kolanu će započeti uklanjanje osam objekata, odnosno stambenih građevina, glamping šatora i ogradnih zidova, izgrađenih izvan građevinskog područja bez potrebnih dozvola. Vrijednost tih radova iznosi gotovo 290 tisuća eura.

Inspektorat ističe kako je pojačao nadzor nad gradnjom i proširenjem kampova, gdje se često bespravno postavljaju mobilne kućice, glamping šatori i drugi turistički sadržaji. Tijekom ove godine u 20 kampova utvrđene su povrede propisa o gradnji, a donesena su rješenja o uklanjanju ukupno 677 nezakonito izgrađenih objekata, od kojih je dosad 187 već uklonjeno.

Od 1. travnja 2019. godine, otkako je građevinska inspekcija dio Državnog inspektorata, u Hrvatskoj je uklonjeno 2320 nezakonitih građevina, provedeno više od 42 tisuće inspekcijskih nadzora, podnesene su 334 kaznene prijave, a izrečene novčane kazne dosežu 16,5 milijuna eura.

