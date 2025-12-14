Radi se o obitelji koja je imala četvero djece od kojih je troje maloljetnih. Poduzimaju se mjere da se zaštiti obitelj. Ništa nije naslućivalo na tragediju, rekao nam je načelnik Bedekovčine Željko Odak
Načelnik Bedekovčine nakon ubojstva: Došao je iz Njemačke, kupio namještaj djeci i evo...
U noći sa subote na nedjelju, oko 1 sat, u obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je žena. a pretragom kuće i okolnog terena pronađeno je tijelo osobe koju se sumnjiči za ubojstvo.
Kako doznaje Zagorje.com muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.
- Sa tugom i nevjericom primili smo ovu vijest. To je tragedija ne samo za općinu nego i za Zagorje. Izražavamo iskrenu sućut obitelji. Sad treba zadržati dostojanstvo i zaštititi obitelj. Službe su obavile određene uviđaje. Radi se o obitelji koja je imala četvero djece od kojih je troje maloljetnih. Poduzimaju se mjere da se zaštiti obitelj. Ništa nije naslućivalo na tragediju. Razgovarao sam s obitelji. Rekli su mi da je došao nedavno iz Njemačke i pripremio određeni materijal za uređenje kuće, da je kupio namještaj djeci i dogodilo se to što se dogodilo - rekao nam je načelnik Bedekovčine Željko Odak.
Susjedi o ubijenoj imaju samo riječi hvale.
- Bilo je prepirki kada bi došao doma. Dolazio je svakih 14 dana. Ona je bila kod kuće, brinula je o djeci. Bila je jako dobra - rekla nam je jedna od susjeda.
