IMALI SU ČETVERO DJECE

Načelnik Bedekovčine nakon ubojstva: Došao je iz Njemačke, kupio namještaj djeci i evo...

Načelnik Bedekovčine nakon ubojstva: Došao je iz Njemačke, kupio namještaj djeci i evo...
Bedekovcina: U obiteljskoj kući ubio ženu, a zatim presudio sebi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Radi se o obitelji koja je imala četvero djece od kojih je troje maloljetnih. Poduzimaju se mjere da se zaštiti obitelj. Ništa nije naslućivalo na tragediju, rekao nam je načelnik Bedekovčine Željko Odak

U noći sa subote na nedjelju, oko 1 sat, u obiteljskoj kući u Bedekovčini ubijena je žena. a pretragom kuće i okolnog terena pronađeno je tijelo osobe koju se sumnjiči za ubojstvo.

Kako doznaje Zagorje.com muškarac (1982.) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986.) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

- Sa tugom i nevjericom primili smo ovu vijest. To je tragedija ne samo za općinu nego i za Zagorje. Izražavamo iskrenu sućut obitelji. Sad treba zadržati dostojanstvo i zaštititi obitelj. Službe su obavile određene uviđaje. Radi se o obitelji koja je imala četvero djece od kojih je troje maloljetnih. Poduzimaju se mjere da se zaštiti obitelj. Ništa nije naslućivalo na tragediju. Razgovarao sam s obitelji. Rekli su mi da je došao nedavno iz Njemačke i pripremio određeni materijal za uređenje kuće, da je kupio namještaj djeci i dogodilo se to što se dogodilo - rekao nam je načelnik Bedekovčine Željko Odak.

Susjedi o ubijenoj imaju samo riječi hvale.

- Bilo je prepirki kada bi došao doma. Dolazio je svakih 14 dana. Ona je bila kod kuće, brinula je o djeci. Bila je jako dobra - rekla nam je jedna od susjeda.

