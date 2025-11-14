Obavijesti

NE SVIĐA MU SE POTEZ TOMAŠEVIĆA

Načelnik Bilica donosi svoj akt o Domovinskom ratu: 'Motiviran činom odnarođene vlasti...'

Zagreb: Ive Ćaleta Car, zastupnik u Hrvatskom saboru | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U Sabor je ušao s 22 godine kao zamjena za Ivana Šipića, ministra demografije i useljeništva. Svojom odlukom u rujnu 2024. podnio je ostavku na zastupničko mjesto...

Načelnik općine Bilice, Ive Ćaleta Car, objavio je kako će na idućoj sjednici Općinskog vijeća predložiti donošenje ‘Zaključka o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i slobodi isticanja simbola, obilježja i slogana ratnih postrojbi iz Domovinskog rata‘.

- Motiviran činom odnarođene vlasti u Zagrebu koja donosi "zaključke" (koji nemaju nikakvu pravnu težinu, ali šalju jasnu političku poruku) kojima se pokušavaju zabraniti domoljubne manifestacije, a sve pod izlikom takozvane borbe protiv totalitarizma (koju oni provode selektivno), kao načelnik ću predložiti Općinskom vijeću donošenje Zaključka o očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i slobodi isticanja simbola, obilježja i slogana ratnih postrojbi iz Domovinskog rata - objavio je na društvenim mrežama.

Tko je Ćaleta Car?

Ive Ćaleta Car bivši je saborski zastupnik DP-a.  U Sabor je ušao s 22 godine kao zamjena za Ivana Šipića, ministra demografije i useljeništva. Svojom odlukom u rujnu 2024. podnio je ostavku na zastupničko mjesto i vratio mandat stranci za koju je rekao da “nije ona u koju se čista srca uključio nekoliko godina ranije”.

U gostovanju kod Velimira Bujanca kazao je kako se nikad neće odreći pozdrava ZDS.

