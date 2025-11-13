Obavijesti

'TO JE DOMOLJUBNO'

Orešković građanima: Ako Thompson ustraje na pokliču ZDS, ne idite na koncerte

Piše HINA.,
Orešković građanima: Ako Thompson ustraje na pokliču ZDS, ne idite na koncerte
Zagreb: 8. sjednica Sabora počela aktualnim prijepodnevnom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Smatram da je najdomoljubniji čin svih građana (…) da kažu da se  odriču i da ne pristaju na uzvikivanje pokliča ZDS, odriču se početnog dijela pjesme Čavoglave, rekla je Orešković

Zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) rekla je u četvrtak kako smatra da je u ovom trenutku najdomoljubniji čin svih građana da kažu da se odriču pokliča ZDS, a pozvala ih je da, ako MP Thompson ustraje na njegovu izvikivanju u pjesmi Bojna Čavoglave, na takve koncerte ne idu.

„Smatram da je najdomoljubniji čin svih građana (…) da kažu da se  odriču i da ne pristaju na uzvikivanje pokliča ZDS, odriču se početnog dijela pjesme Čavoglave, do te mjere da će oni biti ti koji će reći – ukoliko Thompson ne kaže da će izostaviti taj dio (…) i inzistirat će na njegovu izvikivanju (…) pozivam građane (…)da na takve koncerte ubuduće ne idu“, rekla je zastupnica u Hrvatskom saboru u govoru na slobodnu temu.

Ustvrdila je i da vladajući, ali i desna opozicija u Saboru, ponavljaju „mit“ da današnja Hrvatska počiva na temeljima Domovinskog rata.

„To je za njih početak, ali notorna je činjenica da je rat počeo u ožujku 1991., a da ja prvi Ustav RH usvojen 22. prosinca 1990., dakle, prije Domovinskog rata“, kazala je i dodala „u tom ratu nismo nastali, u njemu smo se branili, a državu smo stvorili ranije“.

TOMISLAV KLAUŠKI Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?
Grad Zagreb nije zabranio Thompsona, nego ustaštvo. Ali može li Thompson bez ustaštva?

Kralj (SDP): Hrvatska se promijenila, premijer i Vlada trebaju vratiti vladavinu Ustava 

Denis Kralj (SDP) ocijenio je da se Hrvatska promijenila u odnosu na prije mjesec dana kada je ministar unutarnjih poslova podnosio izvješće o radu policije i svi se suglasili da je Hrvatska sigurna zemlja. „No, našim ulicama noću hodaju ljudi u crnome koji nose baklje, kao u Splitu, imitirajući naciste, ljudi u crnome koji prijete djeci i starcima, folklorašima i karatistima“, kazao je, podsjećajući da su jučer na glavnom zagrebačkom trgu napadnuti novinari N1 televizije te maturanti iz Splita.

To je Hrvatska danas, ustvrdio je i pozvao Vladu i premijera da „vrate“ vladavinu Ustava u Hrvatsku i sigurnost na ulice.

HDZ je prozvao da bježi od rasprava o gospodarstvu, inflaciji … te da je, da bi zadržao vlast, „pustio duh ustaštva iz boce“.

KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI Je li zabrana ZDS-a u Zagrebu frajerski potez Tomislava Tomaševića?
Je li zabrana ZDS-a u Zagrebu frajerski potez Tomislava Tomaševića?

Jurčević (nezavisni): Svjedočimo izazivanju potpunog kaosa u Hrvatskoj

Josip Jurčević (NZ) izjavio je da se „nova histerija ustašizacije“ mogla vidjeti nakon dva ljetošnja koncerta MP Thompsona na kojima je bilo „oko 700 tisuća, uglavnom mladih“ i zapitao se kome ona koristi.

„Koristi onima kojima je koristila krajem 80-ih i početkom 90-ih godina 20. stoljeća, a događaja se po istom narativnom modelu, a to znači, sve što je hrvatsko, je i ustaško“, kazao je i upozorio  kako u dramatičnim sigurnosnim i ratnim okolnostima na teritoriju Europe i Bliskog istoka, svjedočimo pokušaju destabilizacije i izazivanja potpunog kaosa u Hrvatskoj.

Osvrnuo se i na izložbu o Dejanu Medakoviću u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu, ustvrdivši da je to jednako „kao da je netko 1975. ili danas doveo u Jeruzalem izložbu slikara Adolfa Hitlera“.

Medakovića je kvalificirao kao „ključnog ubojicu za pisaćim stolom, ključnog čovjeka koji je kreirao Memorandum SANU sa zastrašujućim zločinima diljem Hrvatske, BiH i Kosova“.

Selak Raspudić (nezavisna): Međuvršnjačko nasilje sustavno raste

Marija Selak Raspudić  (NZ) upozorila je da su se u Zagrebu u protekla 24 sata dogodila dva slučaja međuvršnjačkog nasilja, međusobna tuča, te slučaj pretučenog dječaka.

Netko će reći da je među djecom uvijek bilo nasilja i tučnjava, no podaci pokazuju da međuvršnjačko nasilje sustavno raste, kao i maloljetnička delikvencija, upozorila je i navela da izvješća MUP-a unatrag deset godina pokazuju da se do 2022. bilježi pad maloljetničke delikvencije, a onda opet kreće porast.

„To nas sve treba zabrinuti“, rekla je Selak Raspudić koja kaže i da se dio uzroka veže uz covid i činjenicu da značajan dio djece, koji su danas na pragu punoljetnosti, tada nisu imali normalno djetinjstvo. Prikopčali smo ga online, a sada mu dociramo da to nije dobro, a često je i opasno, kazala je i upozorila da se danas svaka tučnjava snima i automatski postaje vijest.

Postaje i slika našeg društva, ali često i uzor za postupanje drugim maloljetnicima, jer ćete biti važni i preneseni, istaknula je.

Damir Biloglav (DOMINO pozvao je kreatore proračuna, posebno lokalnih, da slijede primjer Zadra i pomognu svojim umirovljenicima s niskim mirovinama.

U Zadru smo se dogovorili da ćemo do kraja mandata Gradskog vijeća provesti program trajne pomoći umirovljenicima s najmanjim mirovinama, cenzus je 470 eura. Podijelili smo ih u četiri skupine i tim ćemo umirovljenicima svaki mjesec dodati do 30 do 60 eura, ovisno o visini mirovine, naveo je.

Perušić (IDS): Zračna luka Pula je zapostavljena, potrebno je više novca za njezinu nadogradnju i modernizaciju

Loris Peršurić (IDS) predložio je da država u proračunu za 2026. osigura više sredstava za nadogradnju i modernizaciju zračne luka Pula. Ta je luka u posljednje vrijeme zapostavljena, unatoč velikom potencijalu koji ima, rekao je zastupnik navodeći kako je to dijelom i zbog toga što se Pula i Istra percipiraju kao auto destinacije   

Zračna luka Pula ima važnu ulogu ne samo u ljetnom turizmu, već i kao ključna luka za sportske i druge velike manifestacije koje produžuju sezonu, naglasio je.

