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NEMA IZGORENIH KUĆA

Načelnik Milne: 'Sreća što vatra nije prešla državnu cestu. Ljudi su evakuirani, dio je u dvorani'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Načelnik Milne: 'Sreća što vatra nije prešla državnu cestu. Ljudi su evakuirani, dio je u dvorani'
Foto: JVP Rovinj/Facebook
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Nema izgorenih kuća, rekao je načelnik, dok je gradonačelnica Supetra rekla da su ljude smjestili u hotele u Bol i Postire te dvoranu u Supetru.

Stanje na požarištu kod Milne na Braču jutros je znatno bolje nego tijekom noći. Otvorene vatre više nema, a četiri kanadera i dalje gase požarište. Dio stanovnika koji su evakuirani iz ugroženih područja zbrinut je u hotelima u Bolu i Postirama i sportskoj dvorani u Supetru, rekli su za 24sata gradonačelnica Supetra Ivana Marković i načelnik Milne Frane Lozić.

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Marković je rekla za 24sata kako je s načelnikom Milne i vatrogasnim zapovjednikom obišla opožareno područje.

- Puno je bolje nego noćas. Vidi se dim, ali otvorene vatre nismo vidjeli - rekla je Marković.

Dodala je kako su ljudi iz donjih dijelova hotela ugroženog područja evakuirani te su smješteni u hotelima i sportskoj dvorani u Supetru.

- U sportskoj dvorani ih je oko 40. Ne znam koliko ih je još u drugim hotelima. Ljudi su dobili hranu i piće. Kada se procijeni da će se moći vratiti, otići će po svoje stvari - kazala je.

Prema njezinim riječima, najvažnije je da su ljudi sigurni.

- Što se tiče ozljeda, najbitnije je da vidimo jesu li svi živi i zdravi i da, ne daj Bože, nema težih ozljeda. Očekujemo da će treći dan ove agonije biti bolji - rekla je Marković.

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Foto: JVP Rovinj/Facebook
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Načelnik Milne Frane Lozić kazao je kako u ovom trenutku nema informacija o izgorenim kućama.

- U ovom trenutku nije bilo izgorenih kuća. Opožarene su okućnice i raslinje oko kuća. Tu je mukotrpan posao odrađen. Vatrogasci su došli iz cijelog Brača, ali i s kopna. Područje je veliko i nastojalo se spasiti svaku kuću i izvući svakoga - rekao je.

Istaknuo je kako je velika sreća što požar u nedjelju nije prešao državnu cestu.

- Da je prešao cestu, bilo bi ugroženo i samo naselje Milna. Oko 22 sata okrenulo je na buru i unutar dva sata požar je prešao nekoliko kilometara i poharao sve pred sobom. Nije još gotovo - upozorio je.

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Požar još sporadično tinja, osobito na jugozapadnom dijelu prema Splitskim vratima.

- To je udarna točka, tamo je gusta borova šuma. Objekti zasad nisu ugroženi - rekao je načelnik.

Na požarištu i dalje djeluju vatrogasne snage, a iz zraka pomažu četiri kanadera.

Gradonačelnica Supetra zahvalila je svima koji su tijekom noći sudjelovali u zbrinjavanju evakuiranih stanovnika.

- Ljude smo zbrinuli. Zahvaljujemo svim hotelima, ravnateljici škole i svima koji su radili - poručila je Marković.

S otoka su uputili i poruku solidarnosti stanovnicima Milne i vatrogascima.

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