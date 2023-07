Nacional objavio upozorenja šefa HEP-a o viškovima plina. Ministar: Ključno je prešućeno

Tjednik Nacional danas je objavio tri dopisa koje je predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić (HDZ) poslao ministru gospodarstva i stranačkom kolegi Davoru Filipoviću, ali i premijeru Andreju Plenkoviću. Prema sadržaju tih dopisa, Barbarić je u siječnju, veljači i ožujku upozoravao da će nastati viškovi plina jer HEP mora preuzimati sav prirodni plin koji proizvede Ina po fiksnoj cijeni od 47,6 eura za megavatsat.

No, uredba koja propisuje otkup plina nije promijenjena.

U lipnju su nastali ogromni viškovi koje je HEP ostavljao u transportnom sustavu i onda se prodavao na aukcijama po cijeni od jedan eurocent do 34 eura po megavatsatu. HEP je tako u nekim danima gubio od 200.000 do čak 600.000 eura zbog razlike u cijeni. Tek kada je afera buknula, prošli tjedan je promijenjena sporna uredba.

Ministar Filipović je inače, u početku tvrdio da uopće nije bio obaviješten od HEP-a o viškovima koji će nastati i gubicima, te da je za to saznao tek 29. lipnja i to od operatora tržišta energije HROTE. Premijer Andrej Plenković je rekao da nije ništa znao, te da će sve ispitati. No, dopisi koje je objavio Nacional sugeriraju drugačije. Prema našim informacijama, oni su autentični.

I u siječnju i veljači HEP je, prema dopisima, upozorio na viškove koji će nastati. U onom dopisu s kraja ožujka je opisao i što će se dogoditi, da će plin koji je višak ostati u transportnom sustavu Plinacra i da će se prodati ispod cijene.

Poslali smo zato Filipovićevu ministarstvu i dva pitanja. Ako su ovi dopisi točni, zašto je MINGOR prošli tjedan priopćio da je upoznat s viškovima plina tek krajem lipnja? -Zašto MINGOR nije reagirao i promijenio Uredbu, nego je to učinjeno tek prošli tjedan?

U pisanom odgovoru iz Ministarstva ne osvrću se na sadržaj dopisa koje je objavio Nacional, ali citiraju pak sadržaj dopisa koje je Barbarić poslao 5.travnja i u kojem kaže da će HEP sam riješiti viškove. Taj dopis nije objavio Nacional, a po njemu ispada da je nakon obavijesti o viškovima, HEP rekao da će sam pobrinuti za njih.

-Predsjednik Uprave HEP-a g. Barbarić je dopisom od 5. travnja 2023. obavijestio Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da će „po zapunjenu slobodnih skladišnih kapaciteta HEP d.d. viškove plina nastale provedbom Uredbe koristiti za vlastitu potrošnju te će provoditi njihovu prodaju na domaćem i/ili stranom tržištu, ukoliko se ne naloži drugačije postupanje u svrhu zbrinjavanja viškova plina – stoji u odgovoru Filipovićeva ministarstva.

Nadalje navode:

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nije naložilo drugačije postupanje, a HEP d.d. nije informirao Ministarstvo da će viškove prodavati po netržišnim cijenama suprotno obavijesti koju su dostavili Ministarstvu, a nisu obavijestili Ministarstvo ni o zapunjenu skladišnih kapaciteta. Prvu informaciju o takvoj prodaji Ministarstvo je dobilo 29. lipnja 2023. dopisom od HROTE-a u kojem je bilo vidljivo da se HEP-ov plin prodaje po netržišnim cijenama. Vlada RH je nakon toga odmah promijenila Uredbu i time je HEP d.d. prestao preuzimati plin od INE d.d. - odgovaraju iz Ministarstva.

Kako smo jutros eksluzivno objavili, istražitelji Uskoka su došli u HEP po svu dokumentaciju vezanu za slučaj.