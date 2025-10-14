Nacionalni ispiti ni ove godine nisu uvjet za srednju školu

Učenici četvrtih razreda nacionalne ispite iz tri predmeta pisat će od 2. do 6. ožujka. Osmaši će ispite iz osam predmeta pisati od 9. do 26. ožujka, prema planu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ispiti su pomaknuti na malo raniji termin kako bi završili do proljetnih praznika (od 30. ožujka do 6. travnja).

Kako je na konferenciji za novinare prošli tjedan kazao ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, neće biti nikakvih promjena u odnosu na nacionalne ispite provedene lani.

- Ne, ispiti ni ove godine neće biti uvjet za upis srednje škole - istaknuo je.

Podsjetimo, o tome odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Rezultat ispita ne smije utjecati ni na školski uspjeh učenika, iako ima nastavnika koji otvoreno govore kako će postotak riješenosti nacionalnih ispita gledati pri zaključivanju ocjena. Podsjetimo, učenici četvrtog razreda pisat će nacionalne ispite iz hrvatskog jezika (odnosno jezika nacionalne manjine), matematike te prirode i društva. Učenici osmog razreda pisat će nacionalne ispite iz hrvatskog jezika (odnosno jezika nacionalne manjine), prvog stranog jezika, matematike, biologije, fizike, kemije, geografije i povijesti.

Iz NCVVO-a tumače da osmaši pišu ispite iz predmeta koji im se boduju pri upisu u srednju školu. Upravo bi rezultati nacionalnih ispita trebali biti putokaz učenicima koju srednju da (ne) upisuju, više puta je tumačio Filipović. Osmaše ocjenjuju ocjenama od 1 do 5, a četvrtaše u četiri razine postignuća: ispod osnovne, osnovna, srednja i napredna. Iako se testovi ne ocjenjuju, Filipović kaže kako nema značajnog izostajanja učenika.

Objavljeni su i datumi, katalozi te drugi detalji i za državnu maturu, koja se piše u lipnju 2026. Primjerice, popis djela za esej iz hrvatskog jezika, kao i lani, ima šest djela, a na listi se ponavlja “Kiklop” Ranka Marinkovića. Prvi ispiti pišu se 1. lipnja. Od prošle državne mature primjenjuju se izjednačeni pragovi prolaznosti, 30% za hrvatski jezik i druge humanističke predmete te 25% za matematiku i prirodoslovne predmete.