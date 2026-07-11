Nadamo se da je Spiderman ok: Hitna imala 50 intervencija na prvoj noći Ultre u Splitu

Tijekom prve noći Ultra Europe festivala koji se održava u Parku mladeži splitske hitne službe nisu imale previše posla, pomoć liječnika zatražilo je pedesetak partijanera od kojih su neki završili u bolnici, a radnici Čistoće su prikupili više od 50 tona raznog otpada.

D​jelatnici Hitne medicinske pomoći su tijekom održavanja prve noći Ultra festivala imali 50 intervencija od čega su četvero pacijenata prevezli na daljnju obradu u KBC Split.

"Od toga broja je dvoje završilo na Hitnom kirurškom prijemu zbog padova, a dvije osobe na Interni prijem radi povećane konzumacije alkohola i stimulansa. Imali smo i 12 intoksikacija od čega su dvije osobe prevezene u bolnicu na daljnju obradu. Ostalo su bila razna bolna stanja, slabosti i umori, povećana razina glukoze, bilo je i hipoglikemije, kao i jedan astmatski napad", kazala je medijima Jelena Aranza, liječnica splitske Hitne.

Dodala je kako je broj pacijenata očekivan prema prijašnjim godinama kada su tijekom svake večeri imali po 40-50 intervencija. Dodala je kako su djelatnici Hitne medicinske pomoći navikli na te situacije s obzirom da je već 12-ta godina da su na terenu gdje osiguravaju zdravstvenu uslugu posjetiteljima festivala.

S​plitski vatrogasci su tijekom Ultre imali raspoređeno 18 vatrogasaca sa šest vozila i, kako se doznaje u Vatrogasno-operativnom centru, nisu imali posla prve večeri Ultre.

​Prvi dan Ultre prošao je bez incidenata i kaznenih djela, potvrdio je to voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina koji je rekao da nisu ni zabilježili ozljeđivanja osoba niti ozbiljna narušavanja javnog reda i mira. U svim su segmentima zabilježili povoljno stanje sigurnosti.

"U široj zoni okupljanja kao i na širem području grada bilo je bez posebnih događanja, ni tu nismo zabilježili teža kaznena djela baš kao ni u prometu. Najveći broj naših aktivnosti koje smo provodili bio je usmjeren na suzbijanje zlouporabe opojnih droga kao i na prevenciju. Nije nam prijavljeno niti jedno imovinsko kazneno djelo", kazao je Ugrina.

Aktivni su nakon Ultre bili i radnici Čistoće. Njih šezdesetak je od ranih jutarnjih sati na terenu gdje neumorno rade. Vinko Marača iz Čistoće kaže da su već prethodno na stadionu postavili dovoljan broj spremnika za miješani, papir, plastiku i staklo. Otkrio je i da su jutros prikupili više od 50 tona raznog otpada od čega je 33 tone miješanog komunalnog otpada, dok je plastike, papira i stakla bilo oko dvadesetak tona.

"Već su očišćene glavne ulice oko stadiona, Hrvatske mornarice i Domovinskog rata. Nastavljamo čišćenje dalje. Rekao bi da je sve po planu i u razini očekivanog", zaključio je Marača. Pohvala Ultri što se otpad odvaja", izjavio je Marača.

Ultra Europe festival​ se u Splitu na Parku mladeži održava ​12 godina. Od petka do nedjelje​ će se na bini izmjenjivati stotinjak domaćih i stranih DJ-eva, a očekuje se da će tijekom tri festivalska dana kroz stadion, smješten u centru grada, proći oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. Nakon Splita Ultra Europe festival u ponedjeljak seli na Brač gdje će se održati Ultra beach party u Clubu 585 i završni Resistance party na Visu.